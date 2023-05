Au stade Vélodrome,

Une bronca pour terminer la saison au Vélodrome, pendant que l’hymne de la Ligue des champions résonnait à Bollaert, le soir des célébrations du 30e anniversaire de la victoire en Coupe d’Europe. Tous les ingrédients étaient réunis samedi soir pour que la soirée de l’Olympique de Marseille soit parfaite, un tour de stade des étoiles de 1993, un magnifique tifo offert par les supporteurs marseillais pour célébrer les 30 ans du titre de champion d’Europe dans un stade une nouvelle fois à guichets fermés, pour un dernier match à domicile contre Brest, qui avait déjà assuré son maintien la semaine dernière. Et même le maire, Benoît Payan, avec le rôle de Capo chez les South Winners.









Pourtant les Marseillais ont réussi à s’incliner 2 buts à 1 face à Brest, pendant que Lens gagnait 3 buts à 0 contre Ajaccio, une défaite synonyme de 3e place de Ligue 1 pour l’OM, et de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions des Sangs et Or. Contre un tour préliminaire, en août, pour les hommes de Tudor.

L’OM a décidément le don de tout gâcher cette saison

Malgré les magnifiques animations de tout le stade, avec Depé et la coupe aux grandes oreilles en virage nord, Boli avec la même coupe en tribune Ganay, et l’effectif de 93 avec la Coupe d’Europe en virage sud, les Marseillais ont livré une première mi-temps soporifique. Que dire de la seconde, durant laquelle les hommes de Tudor ont réussi l’exploit d’être encore moins bons qu’avant la pause, au point d’encaisser un but par le Marseillais de naissance, Hugo Magnetti (57e) ?

On a d’abord pensé à une énième piqûre de rappel, comme trop souvent cette saison au stade Vélodrome, lorsque Chancel Mbemba s’est rattrapé en claquant un coup de boule sur corner (75e). Mais le martégal Madhi Camara a confirmé ce que l’on pressentait quelques minutes plus tard sur corner (81e) : L’OM a décidément le don de tout gâcher cette saison.

« On n’a même pas été capable de faire ça »

« On n’a pas d’explications à donner si ce n’est qu’on n’a pas été à la hauteur ce soir, comme souvent cette saison à domicile. Ce n’est pas normal, les supporteurs ont été parfaits toute la saison. Avec ce qu’il y avait comme enjeu, c’était au moins leur offrir cette victoire pour que la fête soit encore plus belle parce qu’ils ont mis le feu dans toute la ville. On n’a même pas été capable de faire ça. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? », a lâché complètement désabusé Valentin Rongier en zone mixte.

Les hommes d’Igor Tudor ont donc terminé la saison à domicile sous des tonnerres de sifflets, pour un tour de pelouse avec une ribambelle de têtes basses. « On est tristes. On voulait offrir une belle victoire, il y avait des motivations pour ça, les 30 ans de la Ligue des champions, la dernière à domicile… Mais on n’a pas été assez bons », ne s’est d’ailleurs pas caché l’entraîneur.

Un match qui résume finalement bien la saison des Marseillais. Malgré « une belle campagne de Ligue des champions », et une qualification encore possible lors du dernier match contre Tottenham (1-2), l'OM a encore fini dernier de son groupe. En Coupe de France, ils ont réalisé l’exploit d’éliminer le PSG dans l’un des plus beaux matchs de la saison au Vélodrome, avant de piteusement se faire sortir par Annecy à domicile. Et en Ligue 1, une deuxième place hypothéquée en deux défaites dans le Nord, contre Lens (2-1) et Lille (2-1).

Valentin Rongier « touché, énervé »

Pourtant Igor Tudor préfère retenir « beaucoup de positif » de cette saison : « Je suis fier et heureux de cette saison. On a fait un beau foot. Au total, cette équipe a donné beaucoup d’émotions et a eu de bons résultats. Je suis très satisfait de cette saison. On espérait être un peu plus haut, mais on est à notre place ».

Un sentiment pas du tout partagé par son milieu de terrain, le seul à s’être présenté en zone mixte après cette nouvelle défaite amère, Valentin Rongier : « Je suis touché, énervé, forcément parce qu’on n’a pas le droit de faire ça. Je n’ai pas les mots. C’est un échec avec la qualité de l’effectif, on aurait dû faire mieux même s’il ne faut pas tout jeter non plus. » De la friture sur la ligne entre Igor Tudor et ses joueurs, à l’image du câlin de réconfort de Dimitri Payet envers un Mattéo Guendouzi dépité devant le virage sud à la fin du match, deux joueurs mis sur la touche par le croate et qui pourraient ne plus faire partie de l’effectif de l’OM la saison prochaine.