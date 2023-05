Le Borussia Dortmund devait gagner ce samedi contre Mayence, pour ne pas dépendre du résultat du Bayern Munich à Cologne. Raté. Le leader de Bundesliga avant cette dernière journée, deux points devant le club bavarois, a été tenu en échec par le 9e (2-2).

Les coéquipiers de Thomas Müller se sont quant à eux imposés chez le 10e (1-2). Ils enchaînent un 11e titre national d’affilée, améliorant le record dans les grands championnats européens, qu’ils détenaient déjà.





[📺 LIVE] ⚽🇩🇪 #Bundesliga #Action

🤩 LE BAYERN SOULEVE LE TROPHEE DE CHAMPION D'ALLEMAGNE ! pic.twitter.com/BLieSoQLBE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 27, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Après l’ouverture du score de l’attaquant français Kingsley Coman (8e) et l’égalisation de Dejan Ljubicic (81e) pour Cologne sur penalty, c’est Jamal Musiala qui a inscrit le but de la victoire munichoise à la 89e minute, synonyme d’un nouveau sacre, le plus dur à conquérir depuis le début de l’hégémonie bavaroise en mai 2013.

Pour sa part, Dortmund s’est retrouvé mené 0-2 (avec un penalty pour égaliser raté par son attaquant Sébastien Haller à 0-1). Les buts de Raphaël Guerreiro (69e) et de Niklas Süle (90e+5) n’ont pas suffi.

L’Union Berlin disputera sa première C1

Pour le Borussia, c’est une énorme déception. Le BVB n’a plus remporté la Bundesliga depuis son doublé de 2011 et 2012, avant que le Bayern Munich n’entame son règne toujours en cours.

Derrière le trio Bayern, Dortmund et RB Leipzig, assuré de sa troisième place avant la dernière journée, c’est l’Union Berlin qui décroche la quatrième place synonyme de qualification pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions, grâce à sa victoire à domicile contre Wolsfburg (1-0).

Schalke 04 redescend

Battu sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, Fribourg (2-1) disputera la Ligue Europa, alors que le Bayer Leverkusen battu à Bochum (3-0) conserve sa place en Ligue Europa Conférence la saison prochaine.

Promu l’été dernier, Schalke 04 est relégué avec le Hertha Berlin après sa défaite à Leipzig, alors que Stuttgart devra disputer un match de barrage début juin contre le 3e de la deuxième division pour espérer se sauver en Bundesliga.