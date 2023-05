C’est l’autre image de la soirée de samedi soir au stade Vélodrome. Quelques minutes après le magnifique tifo en hommage aux 30 ans de la victoire de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions samedi soir contre Brest (1-2), une vidéo du maire Benoît Payan (DvG), en virage sud, avec les South Winners, a fait le tour des réseaux sociaux.

Sur la vidéo postée par Rodolphe Tapie, petit-fils de Bernard Tapie, l’ancien président de l’OM, et visionnée près d’un million de fois, on y voit l’édile marseillais, écharpe aux couleurs du groupe attachée au bras, en train d’entonner L’armée des Marseillais. Comme le relate La Provence, la droite marseillaise n’a pas tardé à réagir dans un tweet posté samedi soir par le groupe Une Volonté pour Marseille : « Hausse record de la taxe foncière, budget annulé par la justice, inaction totale face aux assassinats, crise du logement sans précédent… Benoît Payan à jamais le premier ! »

« J’y vais comme je veux »

La présidente de la métropole, Martine Vassal, craint peut être de voir son adversaire politique marcher sur ses plates-bandes, elle qui s’était affichée derrière la banderole des South Winners lors du défilé des supporteurs de l’OM sur le Vieux-Port avant la finale de la Ligue Europa à Lyon en 2018. Rachid Zeroual, l’une des figures du groupe de supporteur n’avait pas hésité à s’afficher aux côtés de Solange Biaggi, candidate de Martine Vassal face à Benoît Payan, dans les 2e et 3e arrondissements lors des municipales 2020.

Il n’y a qu’à Marseille qu’on voit ça !

Le maire himself 💙🤍



Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça !

Le maire himself 💙🤍

FORZA OM pic.twitter.com/6OhTpgkRwT — Rod (@RodTapieM) May 27, 2023



Le maire, assume, lui, totalement : « Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis supporteur de l’OM, que ça plaise à la droite ou pas. Qu’est-ce que j’ai fait ? Je suis allé en virage ? Oh la la. Je ne comprends pas bien ce qu’ils veulent… J’y vais comme je veux, en costume ou avec une écharpe des SW autour du cou. Et comme je préfère voir un match en virage… », a-t-il confié à La Provence.

Rachid Zeroual, a lui expliqué avoir été « surpris » par les commémorations des 30 ans de la victoire en Ligue des champions organisée devant la mairie. « Pas besoin de vous expliquer ce qu’il avait fait pour nous face à Eyraud [lors de sa volonté de dissoudre des groupes de supporteurs après l’invasion de la Commanderie en janvier 2021]. Là, je trouve qu’ils se préoccupent de leur ville, de leurs supporteurs et des associations. Même s’il y a des hauts et des bas, ça donne une bonne image de la ville. » De quoi faire grincer des dents à la droite marseillaise et aux autres groupes de supporteurs.