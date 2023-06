Rodez est officiellement maintenu en Ligue 2. La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict ce lundi après l’agression du joueur de Rodez, Lucas Buades, lors de la dernière journée de Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez. La commission a constaté « l’intrusion d’un supporteur pour porter volontairement atteinte physiquement à un joueur qui venait d’inscrire un but » et a donc pris plusieurs décisions à l’encontre des Girondins.

Annecy relégué en National

A commencer par « la perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux – Rodez Aveyron Football comptant pour la 38e journée de Ligue 2 BKT », ainsi que le « retrait d’un point ferme pour la saison 2023-2024 », accompagné de la « fermeture pour deux matchs fermes et deux matchs avec sursis de la Tribune Sud du Matmut Atlantique ». Avec cette victoire sur tapis vert, Rodez remonte à la 16e place du classement de Ligue 2 avec 46 points, ce qui lui permet de dépasser Annecy et Valenciennes, et surtout de se maintenir pour la saison prochaine. Et c’est Annecy qui retombe à la 17e place et qui se voit donc relégué en National. Les Girondins, restent, eux, officiellement 3e de Ligue 2, mais indiquent vouloir « saisir le CNOSF pour défendre leurs droits et l'équité sportive ».