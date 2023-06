L’Hella Vérone sauvé de la relégation grâce à une main ? Le défenseur David Faraoni n’a pas hésité à sauver un but de la main lors du barrage pour le maintien en Serie A entre La Spezia et l’Hellas Vérone, dimanche. Son équipe menait 3-1 lorsqu'il a repoussé un ballon de la main, à l’image de Luis Suarez contre le Ghana lors de la Coupe du monde 2010. Et comme le Ghanéen Asamoah Gyan à l’époque, le joueur de La Spezia, M’Bala Nzola a lui aussi manqué son penalty.





🇮🇹 #SerieA

😳 Incroyable scène en Italie !

🟥 Davide Faraoni empêche la Spezia de marquer de la main comme Suarez contre le Ghana !

🥶 Résultat ? Pénalty loupé par M'Bala Nzola et la Spezia...#action pic.twitter.com/aQUqY89U1U — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 11, 2023



Davide Faraoni a évidemment été exclu, mais son équipe a finalement remporté le match 3-1 pour obtenir le maintien en Serie A. Dans le match pour la montée, l’entraîneur Claudio Ranieri a permis à Cagliari de s’imposer face à Bari pour retrouver l’élite.