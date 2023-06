Il avait été propulsé sur le banc le 9 mai dernier, comme entraîneur intérimaire, après l’éviction d’Antoine Kombouaré. Pierre Aristouy, 43 ans, restera bien le coach de l’équipe première du FC Nantes la saison prochaine. La direction a choisi de prolonger pour deux saisons le coach qui a permis d’arracher in extremis le maintien en Ligue 1 et qui devrait permettre de recréer les liens avec la formation, a-t-on appris samedi de sources proches du club. Pierre Aristouy n’a que quatre matchs de L1 au compteur comme entraîneur et n’a pas le brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), ce qui obligera le club à payer 25.000 euros d’amende par match de L1 qu’il dirigera la saison prochaine.

Mais avec des séances d’entraînement plus intenses et des choix forts dans ses compositions, il a réussi à maintenir Nantes en L1, grâce à une courte victoire il y a une semaine contre la lanterne rouge Angers (1-0). « Ce maintien est très fort et gratifiant mais j’ai vécu quatre semaines très difficiles. Je ne critiquerai plus jamais un entraîneur de L1, c’est un monde sans pitié, un monde très dur », avait-il commenté juste après.

Ancien attaquant du club

« Je pense qu’il peut progresser énormément. J’ai envie de le garder, évidemment », avait pour sa part déclaré le président Waldemar Kita, d’ordinaire friand de noms plus reconnus mais qui a laissé dans cette affaire la main à son fils Franck, président délégué du club.

Originaire de Mont-de-Marsan, Aristouy a passé 16 ans au FC Nantes : dix comme attaquant depuis le centre de formation où il est entré à l’âge de 14 ans, et ces six dernières saisons comme entraîneur de la réserve puis des U19. Sous sa houlette, les U19 ont d’ailleurs remporté ces deux saisons le titre de champions de France.

Son installation à plus long terme sur le banc de l’équipe première devrait faciliter les relations entre le centre de formation et les différents entraîneurs, qui ont souvent délaissé les jeunes. Antoine Kombouaré avait même coupé les ponts en les renvoyant tous en réserve fin janvier.

Des cadres sur le départ

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe première, Aristouy a souvent fait référence à Raynald Denoueix, l’entraîneur de ses débuts et du dernier titre de champion de France des Canaris en 2000, qui avait 18 joueurs issus de la formation dans son groupe. Loin d’aller jusque-là, il a plaidé cette semaine dans plusieurs médias pour un groupe de 16 joueurs professionnels d’expérience, renforcé par des jeunes issus de la formation.

Reste à savoir quel sera son poids dans les choix de mercato souvent chaotiques de Nantes, d’autant que plusieurs cadres sont encore une fois sur le départ, à commencer par Ludovic Blas et Alban Lafont.