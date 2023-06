Multiplex de L1 EN DIRECT : Nantes n'est plus relégable, Rennes prend la 4e place... La dernière journée à suivre avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

27e : Oula, ça doit faire 5 minutes sans but qu'est-ce qui se passe... Remboursez ce multi.

25e : Ils ont absolument n'importe quoi c'est terrible. Et pas la première fois que Marco est dans le mauvais coup, loin de là. On se souvient du Bayern pour la plus récente.

23e : OH LA BOURDASSE PARISIENNE !! Mais qu'est-ce qu'il ont foutu là Donnarumma et Verratti ??? Ca veut jouer à la baballe dans la surface et Gastien qui traînait par là marque en taclant. N'importe quoi.

21e : C'est dedans pour Kyk's ! 29e but de la saison, deux buts d'avance sur Lacaz ça sent le 5e titre de pitchitchi d'affilée.

20e : Et péno pour Paris ! Dans la foulée du but de Ramos, le PSG pousse et Hakimi se fait jeter dans la surface. Mbappé va s'en charger bien sûr pour prendre un peu de marge sur Lacazette au classement des buteurs.

19e : AIE AIE AIE Rien ne va plus pour Auxerre ! Claude-Maurice ouvre le score pour Lens sur un modèle d'action collective encore. L'AJA doit marquer deux fois pour se maintenir maintenant.

17e : Et ça enchaîne au Parc ! Sergio Ramos qui vient planter de la tête pour sa der en Ligue 1.

16e : BUT MEGA IMPORTANT A NANTES !! Ganago délivre la Beaujoire après un boulot monstrueux de Blas le long de la ligne. Les Canaris ne sont plus relégables là tout de suite là maintenant !

14e : J'ai le temps de rien c'est formidable. Les multiplex quand ça part comme ça c'est toujours un régal on n'a rien à inventer pour meubler juste à dire BUUUUUUT.

12e : BOURIGEAUD LE COUP FRANC ! Oh il est beau celui-là, et il est important puisqu'il permet à Rennes de passer devant Lille pour la 4e place !

10e : But à Lorient ! Décidément ça part très fort cette soirée, les Merlus ouvrent la marque par Faivre sur un petit enroulé du gauche (un peu dévié). Match sans enjeu au Moustoir contre Strasbourg hein, mais ça fait toujours plaisir.

9e : Et non il est refusé le but clermontois ! C'était checké pour une petite main de je ne sais pas qui sur le centre, et effectivement là c'est flagrant ça change vraiment la trajectoire du ballon. Toujours 0-0 donc.

8e : Oh le but au Parc ! Kyei reprend un centre venu de la gauche, Bitshiabu n'arrive pas à sortir le ballon avant qu'il rentre. La clim au Parc.

7e : Hahahaa le csc de Boateng qui plombe l'OL !! Nice ouvre le score sur une grosse mésentente entre le défenseur allemand et Lopes ! Ca va le réconcilier avec les supporters ça tiens;

5e : Popopoooo L'énorme occase lensoise à Auxerre !! C'est qui c'est Fulgini je crois qui la rate au second poteau alors qu'il est tout seul, Radu sauve littéralement la baraque.

3e : On commence la soirée chez les Nantais, malheureusement pour eux privés de la Brigade Loire, le principal groupe de supporters, suspendue après de récents débordements. Ca fait un peu moins de bruit à la Beaujoire du coup.

1ère : C'EST PARTIIIIII ! Allez dernière journée, on en profite.

20h59 : Ca se prépare sur toutes les pelouses de France... Enfin je présume parce que ma connexion est bien pourave je sens qu'il va être sympa ce live.

20h57 : Joli tifo des supporters parisiens pour Sergio Rico, dont le nom est scandé par le Parc tout entier. Aux dernières nouvelles au fait, le gardien espagnol est toujours dans un « état stable mais grave »

20h54 : Petit rappel des places qualificatives pour l'Europe pour qu'on soit bien au clair : Petit rappel des places qualificatives pour l'Europe pour qu'on soit bien au clair La 4e place est directement qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa, la 5e l'est pour les play-offs d’accès à la phase de groupes de Ligue Europa Conférence. Et la 6e pour la Coupe Intertoto (non je déconne)

20h51 : Rho la bronca du Parc au moment où le speaker annonce le nom de Messi lors de la compo. Les collègues espagnols pas loin de moi n'en ratent pas une miette je peux vous dire, ça va balancer des duplex « Leo Messi vuelve al Barça » en zone mixte après le match ça va être drôle.

20h49 : Quelques images du soutien du PSG à Sergio Rico. : Quelques images du soutien du PSG à Sergio Rico.

Christophe Galtier et le PSG ont habillé le Parc des Princes en soutien à Sergio Rico avant #PSGCF63 🔴🔵#ÁnimoSergioRico 🙏 pic.twitter.com/pw7Q9mb9Pd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h46 : On espère en tout cas que ça va être un plus calme que le multi Ligue 2 d'hier soir. Le cirque Pinder le truc, c'est parti dans tous les sens. La grande nouvelle à retenir de tout ça reste le maintien du Stade Lavallois à la 94e, évidemment.

20h43 : L'autre gros enjeu du soir, c'est la Ligue Europa C'est HYPRA serré pour les strapontins européens, entre Lille (4e, 66 points), Rennes (5e, 65 pts) et Monaco (6e, 65 pts). Ca va faire le yoyo entre ces trois-là toute la soirée je sens, on va se marrer. Derrière, l'OL (7e, 62 pts) a encore une mini chance mais il faudrait un sacré concours de circonstances.

20h38 : Allez, parlons des autres points chauds de la soirée Le maintien tout d'abord > La 4e et dernière place dans la charrette va donc se jouer entre Auxerre et Nantes. Avantage AJA sur le papier, qui a deux points d'avance. MAIS perso je trouve que Nantes a plus de chances de se maintenir avec la réception d'Angers, largué depuis des lustres. Si les Nantais gagnent, un nul ne suffit pas aux Auxerrois étant donné la diff de buts (-19 contre -26). Et Auxerre de son côté reçoit Lens, qui certes est sûr de terminer 2e mais qui ne va certainement pas balancer ce match. Pas le genre de la maison... Moi je mets donc une pièce sur Nantes. Et vous ? N'hésitez pas hein les comm sont là pour vous.

20h34 : Tant qu'on est sur Paris, je vous mets la compo de Galtier. Sans doute la der, hein, puisque le coach parisien va être débarqué dans les prochains jours selon L'Equipe. Paraît-il que le départ de Ramos annoncerait la venue de Luis Enrique sur le banc... : Tant qu'on est sur Paris, je vous mets la compo de Galtier. Sans doute la der, hein, puisque le coach parisien va être débarqué dans les prochains jours selon L'Equipe. Paraît-il que le départ de Ramos annoncerait la venue de Luis Enrique sur le banc...

Notre onze de départ, pour l'ultime rencontre de la saison. #PSGCF63 #ÁnimoSergioRico pic.twitter.com/Fm9NEBfBVt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h32 : Ce sera la soirée des adieux sinon au Parc, puisque le club a officialisé hier le départ de Sergio Ramos et cet aprem celui de Leo Messi. Bon ça m'étonnerait que 30.000 personnes restent pour verser toutes les larmes de leur corps non plus mais entre ça et le titre de champion il devrait y avoir une petite cérémonie quand même.

20h29 : Yooooo la compagnie comment va ? Impeccable par ici, confortablement assis dans la tribune presse du Parc. Ambiance de kermesse pour ce dernier match, avec des enfants qui viennent de terminer un tour d'honneur, tout ça tout ça. Sergio Rico tout de même dans les têtes, évidemment. Tous les joueurs porteront d'ailleurs un maillot à son nom ce soir.