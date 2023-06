C’est le match de la peur. Celui dont tous les supporteurs nantais redoutent l’issue. Le FC Nantes affronte ce samedi soir (21 heures) Angers à domicile, au stade de la Beaujoire, pour le compte de la dernière journée de championnat de Ligue 1. Actuellement en position de relégable à la 17e place, les Canaris doivent obligatoirement l’emporter et espérer un nul ou une défaite d’Auxerre (qui reçoit Lens) pour grimper à la 16e place et éviter in extremis une descente en Ligue 2 qui plongerait le club du président Waldemar Kita dans une crise profonde. Pas une mince affaire, même face au dernier du classement, quand on sait que le FCN n’a plus décroché le moindre succès en championnat depuis le 12 février.

Et comme si cela ne suffisait pas, les joueurs seront privés ce samedi de leurs supporteurs les plus bruyants, ceux du kop de la Brigade Loire. L’usage de nombreux pots de fumée le 7 mai lors de la réception de Strasbourg a fait sauter le sursis d’une fermeture partielle, infligée en août par la Ligue, de l’ensemble de la tribune Loire.

Le club a pourtant saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en évoquant l’équité sportive et la sécurité, les Ultras étant mieux encadrés dans le stade qu’autour. Mais la sanction n’a finalement pas été levée. « On préfère ne pas se focaliser là-dessus, réagit le coach Pierre Aristouy. On n’a le choix que de faire avec. J’espère que les garçons vont surtout observer que 27.000 autres supporteurs seront là pour les soutenir. »