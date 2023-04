L'entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré a regretté samedi «une entame de match catastrophique» en finale de Coupe de France contre Toulouse (5-1), et souhaite désormais «vite rebondir» pour décrocher le maintien en Ligue 1, où les Canaris sont en danger au 16e rang.

Quelle est votre réaction après cette déroute ?

C'est une énorme déception. On ne s'attendait pas à un tel scénario, à un tel début de match. C'est une immense déception pour tous les gens qui sont venus en nombre. Il y a un peu d'incompréhension aussi car on avait imaginé plein de scénarios mais pas celui-là. On a été corrigés après une entame de match catastrophique. On a été cueillis à froid. Le premier but fait qu'on a du mal à réagir, on prend comme un uppercut, et surtout on ne réagit pas. Le deuxième but qui vient derrière nous fait très mal. Il ne faut pas oublier le parcours qu'on a fait, mais on a raté notre finale, on est passés à côté. Il n'y a pas eu de match. Tu prends une claque mais l'essentiel est maintenant de vite rebondir. Je n'oublie pas que c'est notre première défaite en Coupe de France depuis que je suis là, il a fallu que ce soit en finale. Mais on sait qu'on a surtout un boulot très important à accomplir, avec le maintien à aller chercher.









Comment rebondir ?

On va déjà récupérer, bien analyser ce qu'on n'a pas fait de bien. Il faudra être plus solide, et surtout rester soudés. Ça fait partie de ce qu'on peut vivre dans une carrière. Il faut vite le mettre derrière nous et se reconstruire, avoir confiance en nous et répondre présent à Brest (mercredi en Ligue 1, NDLR). Les gens auront leur propre analyse. Je retiens toujours le positif, à savoir qu'on fait deux finales consécutivement, on fait un parcours exceptionnel. Je vais surtout m'attarder sur le positif car on a besoin d'être costaud pour aller chercher le maintien. On peut être déçu, en colère, mais il faut vite se mobiliser pour mercredi

La fracture avec les supporters est-elle complète ?

Ce ne sont pas tous les supporters qui sont dégoûtés. Il y en a une partie. Il faudra faire abstraction de ce qu'il se passe avec les supporters, et attendre le soutien de ceux qui veulent voir le FC Nantes en Ligue 1 la saison prochaine. Je suis très calme, je sais que j'ai la confiance des joueurs et j'ai confiance en eux pour aller chercher le maintien. Il y a six matches à jouer, 18 points à distribuer. On s'attend à ce que ça soit compliqué jusqu'au bout.