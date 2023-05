Multiplex EN DIRECT : Les Lensois filent droit vers Ligue des champions, Nantes et Auxerre au coude à coude... Suivez la 37e journée avec nous...

Actualiser

45e : Allez c'est aussi la mi-temps à Clermont. Je laisse Jeremy prendre le relai pour la deuxième mi-temps de ce multiplex bien garnis en but !

45e : C'est la mi-temps sur toutes les pelouses sauf à Clermont. Lens file tout droit vers la Ligue des champions en menant 3-0 face à Ajaccio. Nantes est provisoirement devant Auxerre en menant face à Lille à la pause.

44e : Egalisation de Toulouse face à l'AJ Auxerre et Nantes repasse devant avec ce but !

44e : Clermont prend les devants sur la relance de Diaw, les Lorientais n'ont rien eu le temps de comprendre !

44e : L'arrêt de Diaw sur le penalty de Koné ! Le 4e penalty arrêté de la saison par le portier.

42e : Penalty pour Lorient face à Clermont.

41e : But refusé pour Reims face à Lyon, Junya Ito était hors-jeu ! Toujours 2-0 pour l'OL.

38e : Egalisation d'Angers face à Troyes, ce qui ne change rien pour ces deux équipes déjà en Ligue 2. Mais magnifique but de demi volée, avec un bon pointu qui part direct en barre rentrante d'Abdelli !

35e : Openda le transforme et inscrit par la meme occasion son 20e but de la saison ! Et 3-0 pour Lens.

34e : Et penalty pour Lens histoire de prendre un peu plus le large !

33e : Au Vélodrome, c'est le maire Benoit Payan qui est en virage avec les South Winners pour ce dernier match de la saison à domicile. : Au Vélodrome, c'est le maire Benoit Payan qui est en virage avec les South Winners pour ce dernier match de la saison à domicile.

Il n’y a qu’à Marseille qu’on voit ça !

Le maire himself 💙🤍



Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça !

Le maire himself 💙🤍



FORZA OM pic.twitter.com/6OhTpgkRwT — Rod (@RodTapieM) May 27, 2023

33

32e : Vitinha manque encore le cadre d'un cheveu avec son enroulé extérieur du droit !

31e : Toujours aucun tir pour Lille face à Nantes...

29e : L'arrêt de Sels sur une jolie reprise de volée de Renato Sanches pour Strasbourg, toujours 0-0 dans ce match.

26e : La parade de Pau Lopez pour sauver l'OM, c'était chaud.

25e : Auxerre prend les devants face à Toulouse sur une belle frappe de Raveloson. L'AJA repasse provisoirement devant Nantes au classement grâce à ce but.

23e : Lens double la mise grâce à Adrien Thomasson, les Lensois ne tremblent pas et sont de plus en plus proches de la C1.

21e : On est gâté déjà pas mal de but sur les pelouses de Ligue 1 ce samedi soir

19e : But pour Nantes face au Losc, après une tergiversation d'Alexsandro qui se fait piquer le ballon par Quentin Merlin ! Le FC Nantes sort provisoirement de la zone rouge grâce à ce but !

17e : Teji Savanier tranforme le penalty à Montpellier et donne de l'air à son équipe.

16e : Et le but à Lens, ouverture du score de Machado d'une puissante tête qui permet aux Lensois d'être virtuellement en Ligue des champions !

16e : Penalty à Montpellier pour une faute dans la surface sur Nordin.

15e : Du côté de Marseille, Vitinha vient de manquer une jolie talonnade mais on le sent remuant ce soir.

15e : Le futur ex président de l'OL, Jean-Michel Aulas est bien dans le virage nord, avec ses supporteurs : Le futur ex président de l'OL, Jean-Michel Aulas est bien dans le virage nord, avec ses supporteurs

#OL 2-0 #Reims@JM_Aulas en virage nord

#OL 2-0 #Reims@JM_Aulas en virage nord

(12ᵉ mn)#OLSdR pic.twitter.com/HuyNoXHcV1 — OL+ (@OL__Plus) May 27, 2023





13e : Ouverture du score de Troyes face à Angers dans le duel des relégués grâce à une super reprise du gauche de Chavalerin avec un peu de réussite

9e : Et de deux pour l’OL !!! Classique, caviar Barcola, et grosse frappasse de Lacazette sous la barre, imparable.

6e : But de Teji Savanier pour Montpellier face à Nice, un joli tir du gauche bien placé !

5e : Frappe de Hein pour l'AJA, mais son tir n'est pas cadré ca passe sur le côté gauche du but toulousain. Toujours 0-0 dans ce match.

3e : LE PREMIER BUT DE LA SOIREE POUR L'OL ! Et c'est un CSC d'Agbadou sur un centre de Barcola, les Lyonnais débutent parfaitement leur match.

2e : Le Vélodrome est chaud bouillant ce samedi soir et mes oreilles bourdonnent déjà !

1ère : Allez c'est parti pour ce multiplex !

21h00 : Et celui des supporteurs Lyonnais pour Jean-Michel Aulas : Et celui des supporteurs Lyonnais pour Jean-Michel Aulas

Les deux virages sortent leur tifo dédié à @JM_Aulas pour #OLSDR @20Minutes pic.twitter.com/fW2vYRy4Oa — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) May 27, 2023





20h59 : Le spectacle offert par tout le Vélodrome pour le titre de champion d'Europe ! : Le spectacle offert par tout le Vélodrome pour le titre de champion d'Europe !

Le magnifique spectacle offert par le Vélodrome pour ses champions de 1993 pic.twitter.com/sA4x9YOjlv — Adrien MAX (@AdrienMAX9) May 27, 2023





20h52 : A Marseille, le stade Vélodrome vient d'applaudir ses champions de 1993

20h51 : Et l'ambiance au Groupama Stadium : Et l'ambiance au Groupama Stadium

A 20 minutes du coup d'envoi #OLSDR , le ton est donné du côté des virages nord et sud @GroupamaStadium pour cette soirée marquée par l'hommage à @JM_Aulas, évidemment présent pour l'événement. @20Minutes pic.twitter.com/FS3ACTlUlg — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) May 27, 2023





20h50 : Et quelques images du côté de Lyon, avec Jesus Jean-Michel Aulas : : Et quelques images du côté de Lyon, avec Jesus Jean-Michel Aulas :

#OL - #Reims

#OL - #Reims

Ça va loin... @JM_Aulas #OLSdR pic.twitter.com/bIw9wM7BQy — OL+ (@OL__Plus) May 27, 2023





20h44 : Du côté de Marseille on célèbre bien évidemment les 30 ans de la victoire en Ligue des champions pour cette réception de Brest tandis qu'à Lyon, le Groupama Stadium va rendre hommage à Jean-Michel Aulas qui va quitter la président de l'OL après 36 ans. : Du côté de Marseille on célèbre bien évidemment les 30 ans de la victoire en Ligue des champions pour cette réception de Brest tandis qu'à Lyon, le Groupama Stadium va rendre hommage à Jean-Michel Aulas qui va quitter la président de l'OL après 36 ans.

🌋 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞, 𝐬𝐨𝐧 𝐞́𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐯𝐞𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 ⭐️#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/fUX6nuaF4T — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 26, 2023





20h39 : Et vous pouvez suivre en intégralité le match du possible titre du PSG, en déplacement à Strasbourg, juste ici : : Et vous pouvez suivre en intégralité le match du possible titre du PSG, en déplacement à Strasbourg, juste ici :

Sport Strasbourg - PSG EN DIRECT : Enfin le sacre pour Paris ? Suivez ce match avec nous dès 20h45



20h35 : Je vous donnerai tous les buts de tous les matchs sur ce multiplex, et on va suivre de plus près les matchs à enjeux comme ceux de Lens, pour la deuxième place, la confrontation entre Rennes et Monaco pour l'Europe, et ceux d'Auxerre et de Nantes pour la lutte pour le maintien.

20h32 : Hello l'équipe, ca y est je suis en place pour vous faire vivre ce multiplex de l'avant dernière journée de Ligue 1 depuis le stade Vélodrome où je suis le match entre l'OM et Brest. Jeremy, mon collègue lyonnais prendra le relai depuis le Groupama Stadium pour vous faire suivre la deuxième mi-temps.