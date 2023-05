Strasbourg - PSG EN DIRECT : Les Parisiens sauvés par le poteau, ça joue tranquilou... Suivez le match avec nous...

9h00 : Bonjour, les amis des épilogues échevelés

Strasbourg et le Paris Saint-Germain peuvent encore tout perdre à deux journées de la fin. Enfin, en théorie. Car avec six points d’avance, respectivement sur la zone rouge et sur la deuxième place, on voit mal le Racing descendre en Ligue 2, et Paris ne pas être sacré champion de France pour la 11e fois de son histoire.

Le club de la capitale se prépare à détenir le record absolu de titres en Ligue 1, qu’il partage pour l’instant avec Saint-Etienne. Mais cela ne suffira pas à éviter (comme chaque année) une profonde remise en cause du club, tellement cette saison a été loin des objectifs fixés, notamment en Ligue des champions.

» Parce qu’il y a toujours une superbe ambiance à la Meinau, on se retrouve à 20h45