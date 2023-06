Ça y est, Manchester City tient sa première Ligue des champions. Finalistes malheureux en 2021, les Citizens n’ont cette fois pas laissé passer leur chance, samedi soir à Istanbul, face à l’Inter Milan (1-0). Une consécration pour le club mancunien, qui courait après depuis son rachat par Abu Dhabi en 2008, et pour son entraîneur Pep Guardiola, qui ne l’avait plus gagnée depuis son départ du Barça il y a plus de dix ans.

Les joueurs de City se sont imposés au terme d’un match fermé, durant lequel ils ont dû s’armer de patience. La délivrance est finalement arrivée des pieds de Rodrigo, qui a repris d’un plat du pied parfait un ballon mal repoussé par la défense italienne.





RODRI OUVRE LE SCORE POUR MANCHESTER CITY !! ⚡️#MCIINT | #UCLfinal pic.twitter.com/JD1z6GOW7I — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 10, 2023







Si Manchester a pu conserver ce petit but d’avance, il le doit en grande partie à son gardien Ederson, auteur de deux arrêts magnifiques et déterminants en fin de match. Le premier à la 88e minute, sur une tête à bout portant de Lukaku, qui aurait aussi pu (dû) mieux la placer.





EDERSON SAUVE MANCHESTER CITY À LA 88ÈME MINUTE 🤯



Le gardien brésilien repousse une tête à bout portant de Lukaku 🧤#MCIINT | #UCL pic.twitter.com/tSopJj2KXq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 10, 2023



Le second au fin fond des arrêts de jeu, encore sur une tête, cette fois de Gosens qui avait bien coupé au premier poteau sur le corner de la dernière chance.





MANCHESTER CITY REMPORTE LA LIGUE DES CHAMPIONS POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE 🏆#MCIINT | #UCLfinal pic.twitter.com/3sxkrMwO2s — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 10, 2023



Après ça, il n’y avait plus qu’à courir dans tous les sens fêter ce titre tant attendu.