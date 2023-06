Principale victime du passage d’Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille, on aurait pu parier que Dimitri Payet (neuf titularisations en L1) sortirait du bois pour dire ses vérités après le départ du Croate. Et ça n’a pas manqué. Le milieu offensif phocéen a livré une interview à France Football dans laquelle il explique avoir eu du mal avec l’autorité du désormais ex-coach de l’OM.

« Sur les premières séances et, notamment, lors du stage en Angleterre fin juillet, on a découvert tout d’un coup quelqu’un de rude et brutal, raconte Payet. Dans sa façon d’être, dans ses paroles. Il était autoritaire. C’était complètement différent évidemment de Jorge Sampaoli. On a été un peu choqués. » Rien que ça.

« Il avait ses idées »

Le Marseillais ne s’est pas arrêté là. « Il a été très dur, exagérément dur même, au début pour marquer son territoire, son arrivée, mettre les choses en place. Et, ensuite, ça a été un peu mieux. Pas à la cool, non, mais mieux, un peu plus souple. »

Dimitri Payet a aussi abordé son manque de temps de jeu, peinant là encore à masquer son amertume. « J’ai respecté ses choix toute la saison. Pourtant, il aurait pu m’utiliser un peu plus. En tout cas, sur certains matchs un peu fermés. Il avait ses idées, je n’entrais pas dans ses plans mais j’aurais aimé, parfois, qu’il me fasse un peu plus confiance. »