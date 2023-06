« Uruguay champion ! » scandent des dizaines de milliers de fans descendus dimanche dans les rues de la capitale uruguayenne pour célébrer le premier titre du pays dans une Coupe du monde de football des moins de 20 ans. L’allégresse se lit sur tous les visages à Montevideo après la victoire de l’équipe de jeunes face à l’Italie 1-0 lors de la finale qui s’est tenue au stade Diego Maradona à La Plata, en Argentine.

Deux finales perdues

« C’est incroyable, la première fois de ma vie que je vis ça… toujours avec l’esprit combatif des "charruas", aujourd’hui nous l’avons eue la coupe », jubile auprès de l’AFP Lorena Pereira, une femme au foyer de 43 ans qui porte le drapeau uruguayen peint sur le visage et serre son mari dans ses bras en pleurant. « Elle s’en souviendra toute sa vie », ajoute-t-elle en parlant de sa fille Paula, âgée de 10 ans, qui regarde avec un grand sourire l’effervescence sur l’avenue du 18-Juillet, où un écran géant a retransmis le match devant le palais municipal, un lieu classique pour les rassemblements populaires.

L’Uruguay, dont l’équipe nationale senior a remporté les Coupes du monde de 1930 et 1950, n’avait jamais remporté de Coupe du monde des moins de 20 ans. Mais la troisième fois a été la bonne, après avoir perdu les finales de 1997 en Malaisie et 2013 en Turquie, contre l’Argentine et la France respectivement.