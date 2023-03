Irlande-France EN DIRECT : Avec Giroud, Pavard et Camavinga titulaires... Nouvelle balade pour les Bleus ?

Actualiser

5e : Le beau retour de Hernandez alors que ça partait dans son dos.

5e : J'ai une caméra isolée sur Benjamin Pavard, je peux vous dire que je vais expier ses moindres faits et gestes.

3e : Bon, en fait, on avait tort, l'irlande essaie de jouer aussi. Mais ça ne presse pas trop à la perte du ballon, contrairement à ce qu'on pouvait croire.

1e : Une minute de jeu, et on a compris, déjà, ce à quoi va ressembler ce match : les Bleus avec la possession, l'Irlande bien regroupé.

0' : C'est Parti les enfants ! Allez les Bleus (qui sont encore en blanc)

20h43 : Oh l'hymne irlandais a capella. Oui, la rumeur est vraie, on a eu les poils. Quel peuple. Woooow impressionnant.

20h42 : Allez, on envoie la Marseillaise !

20h40 : Ca sort les fumis côté irlandais. C'est beau ! A noter qu'il y a 2900 supporters français qui ont fait le déplacement. Et ça, c'est pas anodin comme dirait Bruno Cheyrou.

20h39 : Mais oui, le président de l'Eire qui vient serrer la pogne de tout le monde. Ambiance Tournoi des VI Nations.

20h38 : Allez, tout ce beau monde entre sur la pelouse de l'Aviva Stadium. La France y a vécu un cauchemar il y a quelques semaines en rugby. Faut se venger.

20h36 : Côté irlandais, on part sur ce onze. Et surtout sur ce superbe maillot vert. Si un généreux donateur veut bien se donner la peine de me l'envoyer... : Côté irlandais, on part sur ce onze. Et surtout sur ce superbe maillot vert. Si un généreux donateur veut bien se donner la peine de me l'envoyer...

☘️Notre 11 de depart pour affronter les bleus.

💥La France va decouvrir Evan Ferguson.

☘️Notre 11 de depart pour affronter les bleus.

💥La France va decouvrir Evan Ferguson.

⚡️Seamus Coleman capitaine pic.twitter.com/dZ7s9p8PQz — Football Irlandais 🇮🇪 (@Footballirlande) March 27, 2023





20h30 : A noter que l'autre match du groupe, ce soir, verra s'opposer les Pays-Bas à Gibraltar. On ne prend pas de risque en disant que ça va être une balade pour Memphis Depay and co. On mise sur un dé(trois)-zéro, au moins. VOUS L'AVEZ ?

20h28 : Ah, oui, effectivement, le grand maître de l'illusion est là. C'est notre DD national. : Ah, oui, effectivement, le grand maître de l'illusion est là. C'est notre DD national.

Deschamps qui met Eduardo Camavinga comme latéral gauche dans sa liste pour au final le remettre milieu défensif pic.twitter.com/vYu90tAQND — Scipion (@Scipionista) March 27, 2023





20h26 : Comme LAUENEN-49, vous pouvez laisser tous vos commentaires, les meilleurs seront mis dans ce live. Si vous avez des questions, on y répondra aussi. Allez, on compte sur vous.

20h26 : Evidemment, on va être méfiant. Mais si on n'est pas arrogants, on n'est pas Français. Faut respecter la tradition.

20h22 : On a oublié de vous mettre la compo entière des Bleus. La voilà : On a oublié de vous mettre la compo entière des Bleus. La voilà

Notre 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼' 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à la République d'Irlande ⚔️



Coup d'envoi à 20h45 sur @TF1 !



Notre 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼' 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à la République d'Irlande ⚔️



Coup d'envoi à 20h45 sur @TF1 !



🇮🇪🇫🇷 | #IRLFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/8CGjBEXmdY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 27, 2023





20h18 : Côté irlandais, on va se méfier évidemment du petit joyau de Brighton Evan Ferguson. Bon, on l'a jamais vu jouer, mais il est visiblement un grande rougador, comme dirait Paganelli. donc on va se méfier

20h11 : On va entrer dans le vif du sujet, avec la compo des Bleus. Didier Deschamps a fait trois changements par rapport au premier match de ces qualifs à l'Euro 2024. Exit Koundé, Tchouameni et Coman. Bonjour Pavard, Camavinga et Giroud. Bon, à voir ce que ça donne. Toujours interrogatif quant à la présence de Pavard en équipe de France. Surtout en latéral.

20h05 : Bonjour à toutes et à tous, c'est partiiii pour ce live ! Est-ce qu'on serait pas bouillants pour ce match à L'Aviva Stadium après la démonstration face aux Pays-Bas, vendredi ? Si, totalement ! On se dit qu'après avoir battu les Bataves, on peut bien en mettre 50 à l'Eire. Oui, mais bon, évidemment, ça ne se passera pas comme ça.