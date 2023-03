France - Pays-Bas EN DIRECT : C'est Joga Bonito! Mbappé plante le 3e, les Oranje en PLS... Suivez le match en live...

41e : S'il faut trouver un joueur un peu en-dessous côté français, ça serait Coman. Peu en vue et quelques pertes de balle en prime

35e : Ooooh la parade de Cillessen qui nous prive d'un deuxième but de la charnière centrale. Elle était pourtant belle, cette tête de Konaté!

35e : Ooooh la parade de Cillessen qui nous prive d'un deuxième but de la charnière centrale. Elle était pourtant belle, cette tête de Konaté!

27e : THEO A DEUX DOIGTS DE FAIRE UNE JALLET! Oh si ce centre termine dedans après le débordement d'ahuri dont il accouche...

27e : THEO A DEUX DOIGTS DE FAIRE UNE JALLET! Oh si ce centre termine dedans après le débordement d'ahuri dont il accouche...

21e : OH MAIS MAMAN C'EST LE BRESIIIIIIIIILLLLL 3-0!!!!

21e : OH MAIS MAMAN C'EST LE BRESIIIIIIIIILLLLL 3-0!!!!

17e : Ouuuuuh le festival de Kolo Muani qui fait danser Timber(lake) avant de centrer dans la surface. Coman (je crois) se fait faucher mais l'arbitre estime que les Néerlandais sont déjà suffisamment nuls comme ça pour en plus concéder des pénos