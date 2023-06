Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Samedi 17 juin

Comme indiqué lors de notre dernier épisode (hier vendredi donc), une petite musique monte au pays de Sergio Ramos et de Garcimore : le capitaine des Bleus, encore buteur (sur penalty) vendredi à Gibraltar (0-3) malgré une prestation très passable, serait bien plus intéressé par les sous que par son palmarès.

« Quand tu touches ces salaires de plusieurs millions [d’euros], ce que tu veux, c’est la gloire. Ce qu’on va retenir de toi, ce sont les Coupes du monde, les belles actions… et pas l’argent que tu as à la banque », s’est ainsi emporté la nuit dernière Manuel Jabois, l’un des protagonistes de l’émission radio très populaire El Larguero, sur la Cadena Ser. « C’est absurde de toucher 200 millions par an et, pour 40 de plus, de renoncer à cela pour continuer dans une équipe artificielle. »









« Cela », pour notre confrère espagnol, c’est la gloire éternelle du madridisme, et « l’équipe artificielle », c’est le PSG bien sûr. Son collègue Ramon Besas va plus loin : « J’ai des doutes sur le fait que Mbappé s’intéresse au football. » « Si tu dis à quelqu’un : « raconte-moi les bons matchs qu’il a faits, les gens ne le savent pas… » Visiblement, les rencontres de Coupe du monde ne sont plus diffusées en Espagne une fois que la Roja, sortie dès les 8es de finale en 2018 comme en 2022, est éliminée.

Crédibilité : 25 %. Comme indiqué vendredi, si Mbappé signe au Real, il deviendra vite aux yeux des haters du moment, un preux chevalier de la Maison Blanche. C’est même Manuel Jabois qui l’a dit dans le poste : « Le football est aussi très grand parce qu’il dissout les rancœurs à une vitesse record : les gens veulent des buts et des titres. »

Mbappomètre : Allez, on va mettre l’aiguille au milieu. De toute manière, jusqu’au coup de sifflet final de France - Grèce lundi soir, Kylian est davantage occupé à planter des buts en bleu qu’à améliorer son niveau déjà plus que correct en espagnol.