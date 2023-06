Gibraltar - France EN DIRECT : Tchouaméni trouve la barre, Samba se fait des frayeurs... Suivez le match avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

44e : On en est à réclamer des mains totalement involontaires pour espérer en mettre un deuxième... C'est pas le Brésil 70 les Bleus ce soir.

43e : Et bah oui, apparemment c'est sérieux. Le gars fait une De Jong 2010 et la police ne dit rien, c'est parfait. Bon tant mieux pour les Bleus hein.

42e : Outch Pavard qui y va le pied au niveau de la glotte de son adversaire là, c'était pas obligé. Il prend pas de carton c'est sérieux ??

40e : Nooon Olivier mais pourquoi tu vas chercher Kyky à l'autre bout de la terre alors que Griezmann n'attendait que ça au premier poteau ? C'est mal joué cette situation où pour une fois Coleing avait fait n'importe quoi.

37e : Oula Kylian qui veut centrer pied gauche mais qui envoie une saucisse directement en sortie de but. C'est pas du grand Mbappé sur cette première période.

36e : Encore Coleing qui s'impose ! Face à Grizou cette fois. Il fait un sacré petit match pour l'instant le gardien de Gibraltar.

34e : HOP HOP HOP Samba pas loin de se prendre de l'année ! EL Hmidi récupère le ballon au niveau de la ligne médiane et tente le lob sur le gardien des Bleus qui était trèèèèèès loin de sa ligne. Ca passe vraiment vraiment pas loin au dessus de la barre.

32e : Faute préventive de Britto sur Coman qui avait pris le ballon à 25m de son but et s'apprêtait à mettre en route alors que tout le monde ou presque était monté en face. Pas joli joli mais à sa place on aurait fait la même.

30e : Tchouaméni sur la barre dans la foulée ! Il avait été mettre sa tête au deuxième poteau sur ce bon corner de Mbappé. Pas loin du break.

29e : Camavingaaaaa la frappe enroulée des 25m il cherchait la lulu le coquin. Bon il a trouvé les poings de Coleing à la place.

27e : La pelouse n'a pas été arrosée, avec la chaleur de ces derniers jours c'est vraiment un cadeau pour mettre un peu de rythme...

25e : Merci Konaté de la mettre en retrait à Samba pour le faire participer un peu. Je l'ai vu Brissou il commençait à bailler.

23e : La connexion Camavinga-Mbappé fonctionne plutôt pas mal en ce début de match. Encore un bon ballon du Madrilène par dessus la défense et sa majesté pas loin de la reprendre de manière acrobatique.

21e : Ca va lui faire du bien à lui aussi. : Ca va lui faire du bien à lui aussi.

🇫🇷 Kingsley Coman (1 passe décisive) n'avait plus été décisif avec les Bleus depuis le 13 novembre 2021 contre le Kazakhstan (2 passes décisive). #GIBFRA — Stats Foot (@Statsdufoot) June 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





19e : Giroud qui tente le retourné acrobatique mais qui se fait pousser juste ce qu'il faut au moment de l'impulsion par le défenseur. Bien défendu pour le coup.

17e : L'arbitre de touche qui lève son drapeau huit ans après sur ce ballon en profondeur pour El Hmidi, vraiment je déteste cette règle.

15e : La manchette de Coleing ! Le gardien de Gibraltar sort un très bel arrêt sur une volée de Coman au second poteau. Franchement fallait aller la chercher celle-là.

14e : Oh le petit centre de Gibraltar venu de la droite là, Konaté s'était fait doubler au premier poteau, derrière Fofana dégage comme il peut.

13e : Première alerte mbappienne sur ce long ballon de Camavinga. Kyky contrôle bien et enchaine entre deux défenseurs mais son centre est repoussé par l'un des 8 adversaires qu'il y avait encore dans la surface.

11e : Je vois Pavard mettre un faute là... Match peut-être facile mais important pour le défenseur du Bayern, en concurrence avec Koundé et qui doit profiter ce soir pour marquer des points dans l'apport offensif.

8e : Je vous cache pas que niveau possession on doit être sur du 95-5. On pense fort au dénommé El Hmidi, plus seul au monde que Tom Hanks en pointe du 5-4-1 gibraltarien.

6e : Ouuuuuh Griezmann qui a failli mettre la même ou presque, mais sa petite tête décroisée frôle le poteau.

4e : Et voilà donc le 54e but du Milanais avec les Bleus, qui retardera encore un peu le jour où Kyk's passera devant.

3e : ET BOOM LA GIRE !! Le centre parfait de Coman pour Giroud, qui claque sa tête tranquillement posté dans les 5,50m. Imparable.

2e : Oh la situation de contre à 3 contre 3 pour les Gibraltariens, on a presque eu peur. Presque.

1ère : C'EST PARTI à Faro. Le stade déja pas très grand est aux trois quarts vide, ça fait bizarre.

20h43 : Au passage, avec 201e place au classement Fifa, Gibraltar est l'adversaire le moins bien classé jamais affronté par les Bleus. Pire qu'Andorre et le Liechtenstein.

20h41 : Et celui de Gibraltar, que je découvre en même temps que vous. Parce que oui c'est la première fois qu'on joue contre ce petit territoire britannique, principalement connu pour... son rocher.

20h40 : L'heure des hymnes ! On commence par « La Marseillaise »

20h38 : Quelle compo pour les Bleus ce soir ? DD a mixé un peu avec les titularisations de Samba dans les buts, de Fofana en défense centrale et Giroud en pointe (si on considère que Kolo Muani a pris un temps d'avance en mars). L'ensemble reste bien solide. : Quelle compo pour les Bleus ce soir ? DD a mixé un peu avec les titularisations de Samba dans les buts, de Fofana en défense centrale et Giroud en pointe (si on considère que Kolo Muani a pris un temps d'avance en mars). L'ensemble reste bien solide.

🇫🇷 Le 1⃣1⃣ tricolore avec les grandes premières de @samba_brice et @Wesley_Fofana3 ! #GIBFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/xnIOZzTEB6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h36 : En tout cas si jamais vous voulez mon analyse d'avant match, je dirais qu'on est favori. Voilà.

20h34 : Pas le match le plus excitant de ces qualifs, on en convient, mais bon soit les Bleus vont en mettre 6 et ça fait toujours plaisir à voir, soit ils vont avoir du mal contre le triple bus garé devant la cage adverse et on va jouer à se faire peur, ce qui peut être marrant aussi.

20h32 : Après leurs deux victoires du mois de mars, les Bleus poursuivent leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 avec donc ce déplacement à Faro, au Portugal, pour affronter Gibraltar.

20h29 : Yoooo tout le monde ! Je déclare ce live ouvert (ou bleu, pour ceux qui connaissent les Robins des Bois)