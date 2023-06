Conférence de presse de Mbappé EN DIRECT : Kylian prêt à clarifier son avenir au PSG ?… Suivez avec nous sa conf avec les Bleus…

15h30 : Hello les Kykyx, la forme ?

Salut les Minutos, vous vous souvenez du temps où on aurait jamais de la vie pu envisager vous liver une conférence de presse de veille de match des Bleus du si funky Hugo Lloris ? Et oui, cette époque est bel et bien révolue, au point que même un avant-match Gibraltar-France nous tient en haleine depuis le réveil. Et pour cause, le nouveau capitaine se nomme Kylian Mbappé (oui oui, on commence à peine à s’y faire). Si l’attaquant parisien sort rarement du tourbillon médiatique, il y devient le boss absolu à chaque arrivée de l’été. Car comme d’hab, qui dit mercato dit actu brûlante côté « Kyky ». Courrier à son club pour annoncer qu’il n’activera pas sa fameuse clause de prolongation jusqu’en 2025, réaction (pour une fois) outrée du PSG, un Real Madrid à l’affût, une nouvelle intervention d’Emmanuel Macron himself à venir, tous les protagonistes sont là pour notre telenovela préférée. On a ressorti le Mbappomètre des cartons pour l’occasion, et on ne résiste donc pas à vous liver ce qui s’annonce comme une masterclass du kid de Bondy du côté de Faro (Portugal). Car oui, allez savoir pourquoi, le Gibraltar-France de vendredi (20h45), en éliminatoires de l’Euro 2024, va se disputer à Faro. Mais ce n’est pas votre plus grosse interrogation de la journée, si ?

>> Rejoignez-nous dès 17h45 pour monter en température, alors que cette conférence de presse doit débuter à 18 heures.