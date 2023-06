Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Jeudi 15 juin

Jour 2, seulement, de notre baromètre Mbappé et quelque chose nous dit déjà que l’été va être long. Après une lettre pour annoncer sa non-prolongation, un tweet de niveau de CM2 pour affirmer qu’il resterait au PSG cette saison, avant de le re-re-re-re-confirmer dans une interview à la Gazzetta dello Sport, Kyky s’est fait plutôt discret mercredi.

Jour des enfants oblige, il a laissé la couverture à un des enfants venus s'entraîner avec les Bleus mercredi après-midi. Le petit Gabin, heureux élu pour jouer aux côtés du capitaine de l'équipe de France, a failli déclencher malgré lui un BOMBAZO en Espagne car il portait une casquette... du Barça. Un responsable de la FFF s’est empressé de la lui retirer, et ça a bien fait rire tout le monde. Un épisode qui montre quand même que dans le fond, on ne laisse rien au hasard quand il s'agit de Mbappé, et surtout pas en ce moment.





Si l'intéressé n’a pas parlé, ça s’est activé en coulisses. RMC nous apprend que Luis Campos, le directeur sportif, a appelé la star pour lui promettre le meilleur effectif possible, avec un petit goût de déjà-vu. Et Nasser Al-Khelaïfi a pu échanger avec la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari. Mais c’était peut-être pour parler de la succession de son fils prodige, puisqu’elle vient de lancer sa société de conseil qui gère les intérêts de Rayan Cherki, en plus de Kylian et de son frère Ethan, selon L'Equipe. Rayan Cherki qui serait justement sur les tablettes de Luis Campos, comme le monde est petit.

En fin de journée mercredi, c’est notre président tout-puissant, Emmanuel Macron, qui a pris le dossier en charge en promettant qui allait « essayer de pousser » pour que Mbappé reste cette saison au PSG. Quand on voit le résultat un an plus tard de son intervention de l’été dernier, on se dit qu’il risque cette fois d’être aussi écouté par Mbappé que par ses ministres.

Crédibilité : 50 %. Aussi interventionniste soit-il, Emmanuel Macron ne peut pas tout. Et s’il a été écouté une première fois l’été dernier à grands coups de « grandeur de la France », son discours risque d’être un peu moins entendu cette fois. Mais Kyky, en gendre idéal qu’il rêve d’être, pourrait une nouvelle fois croire à son petit monde que la parole présidentielle l’a convaincu. Alors qu’il a déjà tout prévu en petit chef qu’il est.

Mbappomètre : En ce jeudi, l’aiguille penche plutôt du côté de Nasser Al-Khelaïfi. On commence à voir se dessiner le scénario : Kyky honore sa dernière année en homme de parole qu’il est, pour terminer meilleur buteur de Ligue 1 et auréolé d’un sixième titre de champion de France. Mais l’élimination en quart de finale est l’excuse rêvée pour filer gratos chez les Merengue et se faire pardonner par Florentino Perez pour son lapin de l’été dernier. Certains osent encore dire que la vie est compliquée.