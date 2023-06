Voilà, c’est officiel. « La collaboration entre le Toulouse Football Club et Philippe Montanier prend fin », a annoncé ce mercredi dans un communiqué le récent vainqueur de la Coupe de France. Outre ce premier trophée pour le club depuis 1957, l’entraîneur de 58 ans, en poste depuis 2021, a également permis au TFC de remonter en Ligue 1 et de s’assurer un maintien tranquille pour un promu, à l’issue d’une terrible saison à quatre descentes.





𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́



𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́



Carles Martinez Novell nommé entraineur de l'équipe professionnelle du TéFéCé.#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/t1GRKByPgg — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 14, 2023



Mais cela n’était visiblement pas suffisant pour ses dirigeants, qui ont écarté Montanier à un an du terme de son contrat pour le remplacer par son adjoint, l'Espagnol Carles Martinez Novell.

Le président Damien Comolli avait semé le doute lors de sa conférence de presse le 6 juin, en évoquant « joie et frustration » au moment de dresser le bilan de la saison. « On sous-performe en ne finissant que 13e, avait lancé le spécialiste de la data. On visait la 11e place minimum. »

Un Catalan pour le remplacer

Dans la foulée, le site Les Violets, très bien informé sur le TFC, avait annoncé que l’entraîneur, dont les relations avec certains dirigeants étaient compliquées, allait partir. C’est désormais acquis. Toulouse, qualifié en principe pour la Ligue Europa, se retrouve avec un énorme chantier, avec les fins de contrat de cadres (Maxime Dupé, Brecht Dejaegere, Stijn Spierings, Branco van den Boomen) et de l'Anglais Rhys Healey, meilleur buteur du club en L2 (20 réalisations) avant de passer l’essentiel de la saison écoulée à l’infirmerie. Le club a pour l'instant annoncé les arrivées de deux jeunes joueurs: le milieu espagnol de 22 ans Cesar Gélabert (CD Mirandès, L2 espagnole) et l'ailier néerlandais de 20 ans Ibrahim Cissoko (Nec Nimègue).









Le poste d’entraîneur a donc été confié à Martinez Novell. Arrivé en décembre comme adjoint de Montanier, après la mise à l’écart de Mickaël Debève, le Catalan de 39 ans passé notamment par le centre de formation du Barça officiait aussi en parallèle comme « responsable de la méthodologie de l’équipe professionnelle ».