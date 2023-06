« K. MBABEEEUH ». Les dealers utilisent de plus en plus de figures populaires pour décorer leurs « pochons » de cannabis et ainsi attirer plus de consommateurs grâce à cette nouvelle trouvaille marketin. Si le rappeur Jul ou les héros Super Mario et Astérix sont très souvent utilisés, le joueur du PSG Kylian Mbappé revient souvent ces derniers temps, comme le raconte Le Parisien.









« Paris, c’est magique » peut-on lire sur le pochon avec un Kylian Mbappé aux couleurs du PSG, un ballon à la main et un joint à la bouche et l’écriture « K.MBABEEEEEUH », du surnom du cannabis, « la beuh ». Un « marketing bon enfant » pour un policier de Compiègne cité par le quotidien, mais qui est surtout fait pour attirer toujours plus de clients, et surtout de plus en plus jeunes.