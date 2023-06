Surprise, surprise ! Le Français Rudi Garcia a été nommé entraîneur de Naples après le départ de Luciano Spalletti, a annoncé jeudi l’équipe championne d’Italie, alors que Christophe Galtier, l’ancien coach du PSG était également pressenti. « Rudi Garcia est le nouvel entraîneur du Napoli ! Bienvenue Monsieur », a écrit le club sur son compte officiel Twitter, accompagné d’une photo du Français.

Le président du club napolitain, Aurelio De Laurentiis, a également annoncé son arrivée sur son compte Twitter. « J’ai le plaisir d’annoncer qu’après avoir fait sa connaissance et l’avoir fréquenté ces dix derniers jours, Monsieur Rudi Garcia sera le nouvel entraîneur du Napoli. Je lui adresse le plus sincèrement la bienvenue et tous mes vœux », a-t-il écrit.

Limogé en avril d’Al-Nassr

Garcia, 59 ans, a fait l’essentiel de sa carrière en France, à Lille, Marseille et Lyon notamment, et a entraîné l’AS Rome en Italie (2013-2016), d’où il avait été limogé et remplacé par… Luciano Spalletti.

Nommé en juillet 2022 par le club saoudien d’Al-Nassr, il avait été limogé en avril de son poste. Selon plusieurs médias étrangers, le Français aurait été poussé vers la sortie pour ses mauvais résultats et sa mauvaise entente avec son groupe, notamment la star portugaise Cristiano Ronaldo recrutée à prix d’or en décembre 2022. Mais l'ancien champion de France avec le Losc a encore démontré à quel point il était imbattable sur les entretiens d'embauche.