Une star absolue qui donne la migraine à ses dirigeants (Mbappé), des recrues qui annoncent leur arrivée avant l’officialisation du club (Skriniar, Ugarte)… Le PSG ne donne pas l’impression de maîtriser grand-chose dans une intersaison où il compte pourtant renouveler son objectif, avec le départ déjà acquis des vétérans Lionel Messi et Sergio Ramos, et le transfert possible de Neymar.

Le dossier de l’entraîneur est l’exemple type de ce grand flou : il est acquis depuis des semaines que Christophe Galtier ne sera plus sur le banc des champions de France la saison prochaine, après un exercice sans éclat. Mais l’ex-technicien lillois et niçois n’a toujours pas été officiellement viré, et sa succession tourne au casse-tête.

Luis Enrique favori ?

L’Equipe révèle ce samedi que Julian Nagelsmann, pourtant grand favori, ne viendra pas, sauf improbable retournement de situation, comme on dit en période de mercato. Le dossier était pourtant bien avancé, avec des rencontres entre les agents de l’ancien coach du Bayern Munich et Luis Campos, le conseiller football du PSG, et des réflexions sur le prochain staff du jeune Allemand (35 ans). Mais l’affaire a capoté pour des raisons restant à éclaircir, mais qui pourraient avoir un lien avec l’incertitude planant sur le climat parisien.









A qui le tour ? Selon le quotidien sportif, Luis Enrique part avec une longueur d’avance sur Xabi Alonso et Thiago Motta. Mais à Paris plus qu’ailleurs, la vérité du jour n’est pas celle du lendemain. Ce samedi, RMC Sport a d'ailleurs ajouté à cette liste le nom du Portugais Sérgio Conceição, en poste au FC Porto.