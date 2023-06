On a connu information plus surprenante. Comme attendu, Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Selon Le Parisien, le conseiller football Luis Campos a informé ce mardi le technicien de 56 ans de la décision du club. Galtier n’aura donc tenu qu’une saison sur le siège éjectable installé sur le banc du Parc des Princes, malgré un contrat de deux ans.

Même s’il avait plaidé sa cause la semaine dernière, en insistant sur le fait que son équipe avait dominé la Ligue 1 de la première à l’ultime journée, l’ancien Lillois et Niçois ne semblait plus guère se faire d’illusions.









Le PSG a certes été sacré champion de France pour la 11e fois de son histoire – un record – mais il n’a terminé qu’avec un point d’avance sur Lens, et il n’a brillé ni en Ligue des champions (élimination en 8es de finale par le Bayern Munich), ni en Coupe de France (sortie de route au Vélodrome, également en 8es).

Et maintenant Nagelsmann ?

De moins en moins convaincant dans le jeu au fur et à mesure que les mois avançaient, malgré un budget sans égal en France et un effectif quatre étoiles, Paris a vécu un exercice décevant. Et Galtier, dont le nom a par ailleurs été mêlé à une affaire qui reste à éclaircir, sur fond de racisme supposé à Nice, en fait les frais. L’ancien entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann semble favori pour lui succéder à la tête d’un effectif remanié, après les départs, entre autres, de Lionel Messi et Sergio Ramos.