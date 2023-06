La Ligue 1 arrive bientôt à la fin du contrat passé en urgence après la faillite de Mediapro fin 2020. Alors que la Ligue de football professionnel (LFP) était assise sur un montant record de 1,153 milliard d’euros par an via l’accord passé en 2018 avec le diffuseur basé en Espagne (qui contribuait à hauteur de 780 millions), elle avait dû réduire significativement la voilure. Elle touchait depuis 663 millions par an pour ses droits TV, payés par Amazon, Canal+ et Free.

L’heure est désormais à l’appel d’offres pour la prochaine séquence, qui s’étendra de 2024 à 2028. Il sera lancé en septembre, et le président de la LFP Vincent Labrune y travaille depuis l’automne dernier avec CVC, le fonds d’investissement entré au capital de la filiale commerciale de la LFP créée l’année dernière. L’objectif : repartir à la hausse pour atteindre 1,6 milliard d’euros de revenus annuels pour le quadriennat suivant.





Comment la LFP veut mieux gérer la commercialisation des droits TV https://t.co/MVi7Q6PUN6 — 20 Minutes (@20Minutes) December 11, 2020



« Le vrai objectif pour la L1 est celui-là, explique le dirigeant dans une interview accordée à L’Equipe ce mardi. On est relativement sereins. » Pour 2024-2028, Labrune table pour un montant « aux alentours du milliard d’euros ». « C’est peut-être un peu optimiste mais on a une marge de progression importante sur l’international (80 millions par an actuellement, quand la Liga encaisse 800 millions et la Premier League 1,6 milliard, par exemple). En France, c’est un peu plus compliqué, surtout quand l’acteur majeur, Canal+, ne souhaite pas participer », ajoute-t-il.

Les relations avec Canal+ sont en effet glaciales depuis deux ans. Le partenaire historique du championnat avait très mal pris la manière dont avait été géré l’après-Mediapro. La chaîne cryptée verse actuellement 332 millions d’euros par an pour deux matchs par journée, qu’elle diffuse sur des chaînes annexes, et a laissé entendre à plusieurs reprises qu’elle zappera le prochain tour de table.

Sa présence semble pourtant indispensable à la LFP pour faire jouer la concurrence et voir les prix grimper. « On travaille, on voit des gens », se contente de commenter Vincent Labrune. Il va tout de même falloir se montrer sacrément attractif à l’étranger pour atteindre le milliard espéré.