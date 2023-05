Après le président de l’OGC Nice Jean-Claude Rivère, le 20 avril, des salariés du Gym, mais aussi des joueurs ainsi que Didier Digard, leur coach actuel, auraient été également auditionnés, ces derniers jours, dans le cadre de l’affaire Christophe Galtier. Selon RMC Sport qui révèle l’information, les policiers auraient mené ces interrogatoires très discrètement, directement au siège du club. Ils font suite aux révélations visant l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, suspecté d’avoir tenu des propos discriminatoires, racistes et islamophobes lors de son passage à la tête des Aiglons.

Le procureur de la République de Nice Xavier Bonhomme, sollicité ce vendredi par 20 Minutes, n’a souhaité faire aucun autre commentaire sur l’affaire, ni confirmer ces nouvelles auditions, « l’enquête étant toujours en cours ».

Enquête ouverte pour « discrimination »

Le 13 avril dernier, le parquet de Nice ouvrait « d’initiative » une enquête préliminaire portant sur des soupçons de « discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion ». Elle faisait suite à la publication d’un message attribué à l’ancien directeur de l’OGC Nice Julien Fournier, envoyé au directeur Sport d’Ineos, le groupe propriétaire du club. Il y expliquerait notamment que Christophe Galtier lui aurait demandé de « tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ».

Des propos que l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui s’est dit « profondément choqué », a depuis niés. De son côté, Christophe Galtier a porté plainte, le 21 avril, pour « diffamation » contre Julien Fournier et les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina, auteurs des révélations, également visés pour « mise en danger par diffusion d’informations ». Une autre plainte pour « harcèlement » et « menaces de mort » a également été déposée contre X, avait précisé son avocat.