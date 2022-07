Présentation de Christophe Galtier :  « Aucun joueur ne sera au-dessus du groupe », prévient le nouveau coach du PSG

14h20 : Galtier, le Marseillais

« Je suis né à Marseille mais je suis l’entraîneur du PSG. On fait un métier de passion dans lequel on veut gagner, on cherche le meilleur endroit pour gagner, on veut entraîner les meilleurs joueurs, on veut gagner les meilleurs trophées. Et pour ça, il n’y a pas meilleur endroit que le Paris Saint-Germain. Depuis pas mal de semaines, mes jours et nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain. »