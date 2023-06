« Vous connaissez Zinédine Zidane ? Vous devriez connaître aussi Marinette Pichon, la première joueuse française à jouer aux Etats-Unis, là où le football est professionnel », s’enthousiasme Garance Marillier, qui incarne la footballeuse française dans le biopic Marinette de Virginie Verrier.

C’est à cette jeune comédienne, découverte dans Grave de Julia Ducourneau en 2016, que l’on doit la fougue et l’énergie qui se communique au film tout entier. « La destinée de la sportive est exceptionnelle et celle de la femme également, reprend Garance Marillier. Elle a eu un parcours de vie étonnant et a porté énormément de messages, tant dans le sport que dans la société. »

« En voyant le film, je me suis mieux rendu compte du chemin que j’avais parcouru, confie de son côté Marinette Pichon à 20 Minutes. J’avais l’impression bizarre que c’était à la fois moi et une personne différente que je voyais sur l’écran. »

Une métamorphose réjouissante

Entre un père violent et une mère tendre, la jeune femme a appris à se construire et à accepter son homosexualité malgré l’hostilité d’un milieu hyperpatriarcal, réputé pour sa misogynie et son homophobie. « J’ai une immense admiration pour elle tant pour sa carrière sportive que la personne qu’elle est devenue après en avoir vraiment bavé, précise Garance Marillier. C’est un modèle pour les femmes. » Le film montre comment Marinette grandit et mûrit, au point de s’émanciper avec une énergie galvanisante qui va bien plus loin que sa pratique du football. Elle s’épanouit à tous points de vue et sa métamorphose est réjouissante

Le ballon rond est évidemment présent dans Marinette. « J’ai dû me former, car je ne connaissais rien à la pratique du foot, reconnaît Garance Marillier. Marinette Pichon était présente pour m’aider à trouver les bons gestes sans me blesser. » La complicité entre l’actrice et la footballeuse a porté ses fruits car ce film, qui n’a pas peur d’être militant, touche même si on ne se passionne pas pour le sport. « C’est un honneur et un privilège de pouvoir libérer cette parole en essayant de toucher un large public », déclare Marinette Pichon, aujourd’hui âgée de 47 ans.

« Il y a encore du travail à accomplir pour que les sportives et les femmes trouvent la place qui leur revient dans la société », insistent les deux femmes. Marinette y contribue et gageons que ce film permettra sans nul doute de marquer une belle avancée dans cette direction.