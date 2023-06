Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.





Vendredi 16 juin

Jour 3, et le feuilleton, qui s’annonce plus long que le plus long des feuilletons que tu connais, marque un petit peu le pas niveau infos fraîches, sauf à considérer qu’il faut donner de l’importance à Javier Tebas, le président de la Liga, quand il dit qu’il pense « que Mbappé va quitter le PSG cet été ». Il en sait foutre rien, et nous non plus. En revanche, ce qu’on peut vous dire, c’est que nos confrères espagnols ont modérément apprécié la conférence de presse de Kylian avant Gibraltar-France, et cette manie de ne rien lâcher sur la forme ni rien expliquer sur le fond : « J’accepte tout, les gens peuvent parler, critiquer, être dans l’incompréhension. Ils n’ont pas tous les tenants et aboutissants de ce dossier. Tant pis pour eux. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. »

Surtout en comparant cette intervention avec celle Jude Bellingham, présenté quelques heures plus tôt par le Real Madrid. L’Anglais a séduit tout le monde par les paroles - « Revenir en Premier League aurait été plus facile, mais l’argent n’était pas le plus important, j’aime ce qui se dégage de ce club, et je voulais venir ici » - et par ses actes, en choisissant de reprendre le numéro 5 de Zizou, dont il était fan. Une déclaration d’amour bien différente des sorties (trop ?) calculées de Mbappé, qui refuse obstinément de parler du Real Madrid. « Le prix à payer pour avoir Mbappé », titre ainsi l’éditorial de Marca ce jour. « Personne ne maîtrise mieux le business du foot que lui. Mais son comportement démontre chaque jour que le prix pour l’avoir dans son équipe peut être très lourd à supporters. On ne parle pas seulement d’argent. »





Crédibilité : 30 %. Evidemment, on comprend une forme d’énervement de l’autre côté des Pyrénées, où on aimerait que Kyky clarifie une bonne fois pour toutes ses intentions, plutôt que de snober publiquement le Real tout en, semble-t-il, négociant en sous-main son arrivée dans les mois à venir. Mais tout ça sera oublié dès son premier triplé au Bernabeu, on connaît les girouettes madrilènes.

Mbappomètre : Aujourd’hui, on a bien du mal à trancher. Mbappé prétend qu’il veut rester quitte à se retrancher dans un bunker pour accomplir sa dernière année de contrat au club, et le PSG fait toujours fuiter que la prolongation ou la vente. Jusqu’à quand ?