Grâce notamment à un doublé d’Antoine Griezmann, l’Atlético Madrid a étrillé Cadix 5-1 mercredi soir lors de la 33e journée de Liga. Un joli coup pour les Madrilènes, qui se sont ainsi emparés de la deuxième place du classement en doublant le Real Madrid, défait la veille 2-0 par la Real Sociedad.

L’international français a ouvert la marque dès la 2e minute, avec une reprise du gauche qui a caressé le petit filet après une remise futée de Yannick Carrasco dans la surface. Il a ensuite doublé la mise juste avant la demi-heure de jeu, en concluant un joli une-deux avec son compatriote Thomas Lemar.

« J’essaie de devenir une légende »

Sur les cinq derniers matchs de l’Atlético, le Français de 32 ans a empilé quatre buts et quatre passes décisives. « Ils ne m’ont pas donné le trophée de meilleur joueur du mois d’avril, donc j’étais un peu fâché, et ça s’est vu dans les premières minutes », a plaisanté l’homme aux cheveux roses, au coup de sifflet final.

Avec un total de 155 buts marqués pour les Colchoneros, Griezmann a dépassé José Eulogio Garate (136) et n’est qu’à trois unités de Paco Campos (158) au troisième rang des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

« Ce sont des légendes du club. Et c’est ce que j’essaie de devenir. Qu’on se souvienne de moi durant de longues années, c’est un vrai objectif, et j’espère l’atteindre », a déclaré le milieu offensif. Avec ce triomphe, les Colchoneros comptent désormais 69 points, avec une unité de plus que le Real Madrid mais treize de moins que le FC Barcelone.