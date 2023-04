Barça TV, c’est terminé. Après 24 années d’existence, le FC Barcelone a décidé de fermer sa chaîne de télévision le 30 juin prochain en raison des difficultés économiques du club.

Une fermeture qui va entraîner le licenciement des 120 salariés de la chaîne. Et selon Sport, ils ont appris la nouvelle de leur départ dans les médias alors que certains avaient récemment demandé des augmentations salariales. Le Barça souhaite néanmoins continuer la diffusion de contenus audiovisuels, mais sur ses réseaux sociaux et son site, et une plateforme de streaming.