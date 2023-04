La décision n’a fait l’objet d’aucune communication, rappelant que le projet d’extension du centre d’entraînement du Stade Rennais n’a pas été un long fleuve tranquille. La maire de Rennes Nathalie Appéré a pourtant signé et approuvé la demande de permis de construire établie par le club de football professionnel courant mars. Cet accord permettra au SRFC de lancer les premiers travaux en juillet à la Piverdière, a appris 20 Minutes, confirmant une information de Ouest-France.





Le Stade Rennais a opté pour des matériaux issus de ressources renouvelables et des toits végétalisés pour l'extension de son centre d'entraînement à la Piverdière. - Artefactory/NeM Architectes

Cette extension de 3,5 ha permettra au club de disposer de 15 ha de surface d’entraînement. Bien loin de ce que le Stade Rennais avait présenté il y a plusieurs années, quand il espérait grignoter sur le site sauvage de la Prévalaye. « Dans un monde idéal, on aurait aimé avoir plus, on ne va pas le cacher. Vingt ou même vingt-cinq hectares. Mais le site présente des contraintes et on a essayé d’optimiser au maximum », avait expliqué Olivier Cloarec, le président du club, l’an dernier. Le projet d’extension avait fait l’objet de critiques, notamment de la part d’élus et de militants écologistes.





Le Stade Rennais, qui occupe 11 ha sur le site de la Piverdière, va étendre son emprise sur un peu plus de 15 ha. - Artefactory/NeM Architectes

Un chantier à 35 millions d’euros

Avec cette extension, le Stade Rennais profitera de 11 terrains et demi, dont certains seront dédiés à sa section féminine sur le site de Moulin du Comte, tout près du Roazhon Park. Le gros changement concernera les bâtiments, qui sont aujourd’hui trop étriqués sur 2.500 m². A l’achèvement du chantier, prévu dans deux ans, le club de François Pinault possédera 9.000 m² de bâtiments, qui lui permettront notamment d’accueillir son académie, aujourd’hui installée dans des locaux vétustes au pied du stade.









Le club a prévu une enveloppe de 35 millions d’euros pour boucler son extension. « C’est plutôt dans le sens de l’histoire d’aller sur quelque chose d’intelligemment travaillé, de raisonnable et de fonctionnel », a déclaré Pierre Juhel, stadium manager du club à nos confrères de TVR.