C’est comme si c’était écrit. Olivier Giroud ne pouvait pas espérer moment plus important pour inscrire son 52e but en équipe de France. C’est ce dimanche, lors du 8e de finale de la Coupe du monde disputé par les Bleus contre la Pologne, que l’attaquant du Milan AC a dépassé Thierry Henry comme meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Giroud a ouvert le score à la 43e du match, sur une passe magnifique de Kylian Mbappé. On admire la frappe en pivot, Szczesny n’a rien pu faire d’autre que regarder le ballon entrer dans le soupirail.





