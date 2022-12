France - Pologne EN DIRECT : C'est parti pour les Bleus!.. La France vous regarde messieurs... Suivez le 8e de finale avec nous

: Les Polonais en mode muraille devant Szczesny on s'y attendait de toute façon. Leur tactique n'est pas trop compliquée à imaginer > On essaie de profiter de la moindre petit erreur des Bleus, et au pire on attend les tirs au but pour voir ce que ça donne, avec un gardien chaud patate de notre côté. Sachez que du côté des Bleus en tout cas on n'a pas travaillé spécifiquement la chose.