Sa parole est particulièrement rare, mais toujours aussi précieuse. L’international tricolore Antoine Griezmann s’est présenté dimanche après midi en conférence de presse, à la veille d’affronter la Grèce dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024, et quelques heures après s’être entretenu avec Téléfoot. Après avoir digéré le capitanat de Kylian Mbappé, il veut désormais se mettre au service du « collectif » pour tenter de poursuivre le sans-faute réalisé jusqu’ici par les Bleus, avec trois victoires lors des trois premiers matchs, huit buts inscrits et zéro encaissé.

Que ce soit clair, oui, Grizoo a eu besoin de digérer la nomination de Kylian Mbappé en tant que capitaine par Didier Deschamps, après la retraite d’Hugo Lloris à l’issue de la finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine. Celui qui a honoré sa 120e sélection, ce qui le place derrière Thierry Henry (123), mais devant Zizou (108), se voyait bien devenir capitaine des Bleus. « Ça a été dur, difficile, a-t-il confié au micro de Téléfoot. J’ai 32 ans, et même si j’ai encore les cannes je suis quand même un peu plus sur la fin », avant d’admettre qu’il lui avait fallu « un jour et demi, deux jours » pour digérer la nouvelle.

« Toujours le groupe avant moi »

Une nouvelle en pleine période délicate dans son club de l’Atlético de Madrid et la fameuse clause des « 30 minutes », qui ne lui permettait pas de jouer plus longtemps en début de saison. Ce qui ne l’a pourtant pas empêché de retrouver le sourire après des saisons galères depuis son transfert au FC Barcelone, au point d’inscrire 15 buts et délivrer 16 passes décisives, pour terminer meilleur passeur de Liga.

Des difficultés qu’il n’a paradoxalement jamais vraiment rencontrées avec les Bleus comme l’a rappelé Didier Deschamps : « Même s’il a eu des périodes depuis 2018 où ça a été compliqué, il a toujours trouvé et eu une très bonne influence en équipe de France. » Parce que Griezmann a toujours préféré se mettre au service du collectif plutôt que de vouloir tirer la couverture. De son propre aveu, il « aime marquer », mais il aime aussi et surtout « faire jouer les autres » : « C’est mon jeu, c’est ma façon de penser. Toujours le groupe avant moi », au point d’en faire un leitmotiv quant à l’éducation de ses enfants. « Il faut jouer pour les coéquipiers. Parce que sans eux, t’es rien, t’es personne. Si je suis à ce niveau, c’est grâce à eux aussi », insiste-t-il.

« A fond avec Kylian qui est notre capitaine »

C’est pourquoi il a mis de côté son ego, pour se mettre au service de l’un des meilleurs joueurs du monde. « Avec Kylian, il y a zéro souci. Pour moi c’est un plaisir de jouer avec lui, pour lui. C’est à nous de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il puisse soulever son premier trophée en tant que capitaine des Bleus. Maintenant à fond avec Kylian qui est notre capitaine ».

Si cet épisode a pu être douloureux, il n’a en tout cas jamais remis en question sa présence avec les Bleus. « Il faudra me sortir de la sélection, j’aime trop l’équipe de France. Il faut être au niveau aussi. Tu peux vouloir y être sans avoir le niveau. Si j’ai le niveau, j’aimerais aller le plus loin possible », a-t-il prévenu. Avec, dans un coin de la tête le rêve de participer aux JO 2024, organisé à Paris. « Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu’on me laisse les faire. C’est un rêve, un objectif », s’est-il montré très clair. D’ici là, Antoine Griezmann ne veut surtout pas bouleverser ce retour en forme et prévient : « il n’y aura pas de changement » cet été, alors que des rumeurs l’envoient du côté du PSG.