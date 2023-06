Après le « mauvais » AVB, le « mauvais » Marcelo Gallardo. Depuis que le nom de l’entraîneur argentin revient sur les devants de l’actualité pour venir entraîner l’Olympique de Marseille, des supporteurs marseillais tentent de le convaincre en lui écrivant sur Twitter. Sauf qu’il ne s’agit pas du « bon » Marcelo Gallardo, comprenez l’ancien entraîneur de River Plate, mais d’un journaliste uruguayen de 62 ans, qui porte exactement le même nom, comme le relate La Provence.





Estoy recibiendo mensajes desde Marsella. Por este intermedio desmiento las informaciones que me dan como futuro director técnico del @OM_Officiel . No insistan pic.twitter.com/mwcAWzPeOM — Marcelo Gallardo (@emepege) June 14, 2023



« Depuis que j’ai un compte Twitter, on me confond avec Gallardo »

Ce journaliste du Correo de Punta del Este, une station balnéaire d’Uruguay, explique au quotidien provençal recevoir des messages de supporteurs de l’OM pour le convaincre de venir : « Marcelo, viens à Marseille. C’est pareil que River Plate, c’est chaud », écrit un premier. Quand un rival monégasque y va aussi de son petit message : « Marcelo, j’espère que c’est toi. Ne signe pas à Marseille s’il te plaît. Viens à Monaco, surtout pas à Marseille ».

Ce n’est pas une nouveauté, « depuis que j’ai un compte Twitter, on me confond avec Gallardo », confie-t-il. Au point de recevoir des messages lui demandant de sélectionner tel ou tel joueur, des parents qui vantent les mérites de leur progéniture. Marcelo Gallardo, l’Uruguayen, a même profité de son nom pour réserver des restaurants à la dernière minute. Une histoire qui fait forcément penser à Ashley Van Buren, cette Américaine inondée de message par la #TeamOM à cause de son pseudo AVB, comme le surnom d’André Villas Boas, l’ancien entraîneur de l’OM.