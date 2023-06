France - Grèce EN DIRECT : L'arbitre n'a vraiment pas envie de donner de péno à Mbappé... Suivez le match avec nous

11h00 : Hello les Minutos !

Et oui, même un 19 juin, il y a encore du football international en 2023. Bienvenue à toutes et à tous au Stade de France pour un ultime match, sans doute le 153e de la saison pour certains (en exagérant à peine). Et autant on avait du mal à vous vendre l’intérêt de la faible opposition à Gibraltar, autant il devrait y avoir un véritable match de foot ce lundi (20h45) contre la Grèce. Car la sélection coachée par le fantasque Uruguayen Gustavo Poyet (qu’on avait vu passer sur le banc bordelais) a notamment été capable de battre l’Irlande vendredi (2-1), et d’être deuxième et invaincue dans ces éliminatoires de l’Euro 2024. Solide leader de son groupe, l’équipe de France va donc devoir se montrer sérieuse avant de filer en vacances. RAS côté effectif, tout le monde est apte et on devrait avoir droit à un trio offensif Coman-Mbappé-Kolo Muani qui peut être savoureux dans un grand soir, si tant est qu’il leur reste encore un brin d’énergie. On va en tout cas vous faire vivre tout ça depuis Saint-Denis, à tout vite les amis.

>> Rejoignez-nous dès 20h15 sur ce live, avec un coup d’envoi à 20h45...