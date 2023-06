Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Lundi 19 juin

Dans quelques années, il sera peut-être possible de prendre une option « Kylian Mbappé » avec une licence sciences du langage. En quelques mots, nichés au cœur d’un reportage diffusé dimanche dans Téléfoot, le capitaine des Bleus a de nouveau soufflé sur la flamme de l’espoir du côté de Madrid, et semé le doute à Paris.

La question du confrère : « Est-ce que vous vous êtes résolu à partir libre à l’été 2024 ? »

La réponse de Kyky : « Je me résous seulement à jouer au Paris Saint-Germain l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain. »

Aussitôt, les déclarations du champion du monde 2018 ont été reprises, en France et surtout en Espagne. Forcément, c’est la deuxième phrase qui a marqué les esprits, et de nouveau ouvert le champ des possibles. Mbappé pourrait-il finalement partir, au Real ou ailleurs, avant la fin du mercato, le 1er septembre à minuit ? Ou bien, pourquoi pas après tout, lors de la fenêtre hivernale ? Ou alors pas du tout ?

De son côté, Florentino Pérez, qu’on n’a jamais vu aussi bavard que ces derniers temps, s’est lui aussi fait filmer par des supporters madrilènes en pleine séance d’autographes. Et après avoir annoncé que Joselu arriverait cette semaine (recrutement officialisé lundi matin), le président madrilène a confirmé qu’il s’agirait de la dernière recrue madrilène du mercato, après Bellingham, Fran Garcia, Brahim et l’attaquant de l’Espanyol Barcelone.

Crédibilité : 10 %. Qui imagine sérieusement le Real Madrid démarrer sa saison avec Joselu en pointe à la place de Benzema ? Soyons sérieux deux minutes.

Mbappomètre : Allez hop, l’aiguille penche de nouveau, un peu, du côté de Florentino Perez. Tout ça pue l’entente en sous-main pour organiser le transfert dès cet été.