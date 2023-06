Le scénario est tellement parfait qu’on l’imaginerait écrit par Cristiano Ronaldo lui-même. CR7 a fêté sa 200e sélection en inscrivant le but de la victoire pour le Portugal en Islande (0-1), mardi, lors des éliminatoires de l’Euro 2024.





🇮🇸🇵🇹



Pour sa 200e sélection, Cristiano Ronaldo ouvre le score face à l'Islande dans les dernières minutes du match !#lequipeFOOT pic.twitter.com/tlG9uL9Rv3 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 20, 2023



Le quintuple Ballon d’or, servi de la tête par Gonçalo Inacio, a même eu droit à un rab de suspense à la 89e minute, puisque sa 123e réalisation internationale n’a été validée qu’après recours au VAR.

Toujours un sans-faute pour le Portugal

« C’est un accomplissement incroyable, a réagi le héros du soir (38 ans) au sujet de cette 200e cape, un total encore jamais atteint dans l’histoire du football (pas plus que les 123 buts). Je suis même dans le Guinness Book, c’est vraiment incroyable. Et marquer le but de la victoire, c’est encore plus spécial. »

D’autant que ce succès permet au Portugal de poursuivre son parcours parfait après quatre journées de qualifications, et de conserver la tête du groupe J, deux points devant la Slovaquie.