Le Real Madrid n’a pas toujours su dire au revoir à ses légendes, même les plus grandes. Reconnaissons-lui de n’avoir pas loupé ses adieux à Casemiro, célébré lundi avant son départ pour Manchester United, où il retrouvera les anciens Merengue Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo​ (si celui-ci reste).

Le Brésilien a eu droit à une belle photo avec tous les trophées qu’il a pu remporter au Real, au côté de papa Florentino Pérez, au cours d’une cérémonie d’adieux où pratiquement tout Madrid aura versé sa larme. Casemiro en tête.

😥 Que les mots sont durs à trouver, au moment de faire ses adieux à un club dont tu as marqué l'histoire. Vous ne verrez rien de plus émouvant que les larmes de Casemiro, devant ses anciens partenaires désormais du Real Madrid. — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Je vais essayer de parler avec mon cœur. J’ai gagné beaucoup de titres, mais je retiens surtout quand je venais m’entraîner ici, chaque jour. Merci à tous et notamment aux joueurs, sans qui rien n’aurait été possible. Un jour, je reviendrai sûrement pour continuer à aider ce club. »

Florentino Pérez érige Casemiro au rang de légende

Trop occupé à pleurer toutes les larmes de son corps, l'entraîneur Carlo Ancelotti a laissé au big boss l’honneur de remercier Casemiro pour le sale boulot abattu derrière les deux esthètes du milieu, Kroos et Modric. « Tu es une légende du club. Avec tout ce que tu as gagné ici, tu as le droit de décider de ton avenir, a déclaré Florentino Pérez. Tu rejoins un autre club historique et club ami, Manchester United ». Nous aussi, on en verserait presque une larme.