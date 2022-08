Un doublé du revenant mais possible partant Alvaro Morata et un but d’Antoine Griezmann ont offert un succès 3-0 à l’Atletico Madrid chez le voisin Getafe, lundi lors de la première journée de Liga. En fin de soirée, le Betis Séville s’est imposé sur le même score face à Elche.

Premier but depuis le 6 janvier en club

Grâce à leurs succès symétriques, les deux équipes rejoignent en tête du championnat Villarreal, vainqueur samedi à Valladolid (3-0). A Getafe, le Portugais Joao Felix a lui aussi soigné son début de saison, passeur décisif sur les trois buts des Colchoneros. De quoi parfaitement lancer l’équipe de Diego Simeone.

De retour au club cet été à l’issue de son prêt à la Juventus, Morata a confirmé lui qu’il était très en forme une semaine après son triplé en amical contre son ancien club. De quoi convaincre un peu plus l’Atletico de le conserver alors que Manchester United convoite l’avant-centre espagnol.

Antoine Griezmann a lui retrouvé le chemin des filets après une longue disette. Le Français n’avait plus marqué avec le club rojiblanco depuis le 6 janvier en Coupe du Roi. Son dernier but en Liga remontait même à novembre 2021. Entré à l’heure de jeu, Griezmann a parachevé le succès de son équipe d’une frappe à ras de terre à l’entrée de la surface, après une troisième passe décisive de Felix (75e).

Avec cette large victoire contre un candidat au maintien, l’Atletico, troisième du dernier exercice, s’est montré plus convaincant que ses concurrents pour le titre. Le Real Madrid, champion sortant et récent vainqueur de la Supercoupe d’Europe, a arraché la victoire 2-1 sur le terrain du promu Almeria dimanche, alors que le FC Barcelone a lui été accroché 0-0 par le Rayo Vallecano samedi au Camp Nou.