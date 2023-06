Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Jeudi 22 juin

Vous voulez connaître les résultats de l’EuroMillions ou savoir si votre petit dernier va enfin décrocher son brevet ? Adressez-vous à Paco Buyo. L’ancien gardien de but du Real Madrid des années 80 et 90 officie désormais dans l’inénarrable émission El Chiringuito.





🚨 ESTO DE MBAPPÉ Y @Francisco_Buyo...



🚨 ESTO DE MBAPPÉ Y @Francisco_Buyo...



Et, pas peu fier, il a lâché dans la nuit de mercredi à jeudi ce qu’il est convenu d’appeler outre-Pyrénées un « bombazo ». La signature de Kylian Mbappé pourrait être annoncée « vers le 23 juillet ».

Forcément, cette « info maison » a été assénée avec force effets sonores et bandeau « Exclusiva ». Buyo donne même des détails supplémentaires :

« Le PSG a perdu beaucoup d’argent »

« Il va négocier avec le Real, ça a peut-être déjà commencé »

« Le PSG veut 200 millions » (comme ce que le club madrilène avait proposé l’été dernier, sans que Paris ne moufte)

« Le Real offre 120 millions » (mais, explique l’ancien portier, la somme pourrait monter à 150 millions)









Les deux équipes ont donc un mois pour s’entendre afin de coller à la prophétie de Paco Buyo. Et aussi pour convaincre Kylian Mbappé de rejoindre Madrid dès cet été, alors qu’il a martelé qu’il voulait jouer à Paris la saison prochaine, en théorie la dernière dans la capitale puisque le capitaine des Bleus n’a pas souhaité activer l’option pour prolonger jusqu'en 2025.

Crédibilité : 0,5 %. El Chiringuito nous a déjà fait le coup l’an dernier, lorsque le présentateur Josep Pedrerol déclarait début mai 2022 que Kyky signerait au Real « la première semaine de juillet ». On connaît la suite.

Mbappomètre : ça sent un peu la panique en Espagne. La jurisprudence nous invite à légèrement faire pencher l’aiguille du côté de Nasser.