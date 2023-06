La fortune du joueur français, Antoine Griezmann, est estimée à près de 215 millions d’euros. Salaires, maisons, voitures, placements financiers… Alors pour devenir millionnaire, quoi de mieux que d’écouter les conseils de l’attaquant de l’Atletico de Madrid ? A en croire des publications sur les réseaux sociaux, tous ses secrets sont révélés dans un article qui semble publié sur le site du journal Le Monde, et titré « Le milliardaire Antoine Griezmann revient en France avec son projet le plus récent ».

Il y est écrit que le champion du monde a annoncé « une nouvelle échappatoire richesse » lors de son passage à l’émission Quotidien, « la semaine dernière ». Une méthode qui « selon lui, peut transformer qui ce soit en millionnaire dans 3-4 mois. » Et d’ajouter que le footballeur « pousse chacun en France a profité de cette opportunité incroyable avant que les grandes banques ne la ferment définitivement ». Il semblerait même que cette interview ait suscité des inquiétudes en haut lieu. La BNP Paribas aurait appelé « pour stopper la diffusion de l’interview ».

FAKE OFF

En réalité, le site se sert de la crédibilité du journal Le Monde et de la notoriété d’Antoine Griezmann pour faire la promotion de son « nouveau programme cryptomonnaie appelé +360 Soft Bit Edex ». Quel est le fonctionnement de ce moyen si exceptionnel pour devenir riche ? L’idée est de « permettre à une personne moyenne de tirer profit du boom de la cryptomonnaie, qui reste l’investissement le plus lucratif du XXIe siècle ».









Il faut s’inscrire sur le site, puis alimenter son compte avec la somme d’argent souhaitée, en entrant ses coordonnées bancaires. Ensuite, selon ce faux article, votre « propre gestionnaire de compte personnel » vous téléphone afin de vous expliquer les placements les plus lucratifs et les sommes à y mettre. Immédiatement, il peut dire quelles seront vos recettes.

Le site du Monde grossièrement imité

L’adresse URL de ce soi-disant article, qui commence par « yangboss.top », doit mettre la puce à l’oreille pour indiquer qu’il s’agit d’un faux. Et, lorsque l’on tente de cliquer sur le logo Le Monde, ou encore sur les différentes rubriques, le site dirige sur une offre qu’il faut souscrire. Il s’agit de la méthode évoquée juste avant pour s’inscrire et soi-disant gagner de l’argent.

Aussi, sur le côté de ce faux article, devraient se trouver des suggestions d’autres articles à lire. Ici, on trouve des témoignages de personnes qui auraient gagné entre 5.000 et 58.500 euros avec la même technique. « J’ai finalement pu quitter mon travail, entièrement grâce à +360 Soft Bit Edex. J’ai gagné tellement, si facilement ! », témoigne un habitant de Marseille. Tout est mis en œuvre pour témoigner de la réussite exceptionnelle de ce « nouveau programme cryptomonnaie », et rassurer ceux qui tomberaient dans le piège.

Et rien n’est laissé au hasard. Pour pousser à payer rapidement, le site actualise tous les jours un statut qui indique : « Nous venons de recevoir des nouvelles qu’à partir d’aujourd’hui (Mercredi, Juin 21, 2023) presque tous les postes sont pourvus pour des résidents français. […] Pour le moment, il reste 37 places disponibles, alors dépêchez-vous et inscrivez-vous maintenant pour réserver votre place. »

Le passage imaginaire du joueur à Quotidien

Ensuite, pour ce qui est du contenu, il s’agit d’un tissu de mensonges. L’article prétend qu’au cours de l’émission, Antoine Griezmann a montré à Yann Barthès, sur son téléphone, les sommes gagnées avec cette méthode. Des centaines de milliers d’euros chaque jour. Le problème étant que le footballeur n’a été invité sur le plateau de Quotidien qu’une seule fois, en mai 2017. Il n’était alors pas encore champion du monde, ne disposait pas d’une telle fortune, et a été interrogé sur son parcours. Difficile dans ce cas, d’avoir montré et expliqué quoi que ce soit sur le plateau de l’émission télévisée, la semaine dernière.

Le joueur madrilène est effectivement millionnaire, mais tire sa fortune de tous autres revenus. Déjà, pour la saison 2021 – 2022, son salaire était de 11 millions d’euros annuel. Il possède ensuite son contrat historique avec la marque Puma, qui lui rapporterait « autour de 3 à 4 millions d’euros par an », à en croire le journal économique Capital. Il dispose ensuite de nombreux contrats publicitaires avec de nombreuses marques : Gillette, Beats by Dre, Head & Shoulders… Alors à moins de devenir un célèbre joueur de football, de gagner la Coupe du monde, la Coupe du roi… Il faudra suivre une autre voie que celle de Grizou pour devenir millionnaire.