Si vous avez un certain âge, vous devez vous souvenir de la phrase de Gary Lineker, imparfaitement traduite par : « Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne. » Et bien, cette expression a aussi mal vieilli que la Tecktonik ou les effets spéciaux de la prélogie Star Wars.

Nommé en août 2021 à la place de Joachim Löw, à bout de souffle après quinze ans de règne, le sélectionneur Hans-Dieter « Hansi » Flick se retrouve en danger à un an du début de l’Euro organisé dans le pays d’Emmanuel Kant et Oliver Kahn, et pour lequel son équipe est qualifiée d’office. Eliminée dès la phase de poules du Mondial au Qatar, la Mannschaft reste sur une série de trois défaites et d’un nul en amical, contre la Belgique à Cologne (2-3), devant l’Ukraine (3-3) puis en Pologne (1-0) et contre la Colombie à Gelsenkirchen (0-2).





🇩🇪🇨🇴



CUADRADO OFFRE LE BREAK À LA COLOMBIE FACE À L'ALLEMAGNE !



Suivez le match en direct sur L'Equipe live, dans votre espace TV : https://t.co/qDzzXZ0C1Z#lequipeFOOT pic.twitter.com/QCsrjpJR74 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 20, 2023







Ces deux derniers revers ont eu lieu en l’espace de quatre jours, entre vendredi et lundi. Interrogé par l’agence de presse Sid, le président de la Fédération Bernd Neuendorf s’est exprimé ce mercredi : « Je l’ai eu [Flick] au téléphone. Il m’a assuré qu’en septembre, nous verrons une équipe aux performances différentes. » La presse allemande indique que ces rencontres de préparation contre le Japon et la France, les 9 et 12 septembre, pourraient sceller le sort de l’ancien entraîneur du Bayern Munich, en cas de nouvelles purges.

« C’est dramatique »

Mardi soir, après le premier revers de l’histoire de la Mannshaft face à la Colombie, Flick avait déjà adopté la méthode Coué devant les médias : « A partir de septembre, nous allons nous y remettre et les résultats viendront. » En attendant, il évoque « un cercle vicieux que nous devons briser », et la nécessité de retrouver « plus de vitesse et de rythme devant », de « courses en profondeur » également.









Aussi franc du collier devant les micros que sur le terrain, le milieu Leon Goretzka ne s’est pas caché : « C’est dramatique, il faut le dire clairement. Il nous manque des choses à tous les étages. » De talent notamment, malgré quelques joueurs de classe comme Ilkay Gündogan, Jamal Musiala ou Joshua Kimmich.

Les problèmes ne datent pas de l’ère Flick et du Mondial raté au Qatar. Depuis son quatrième titre planétaire en 2014 au Brésil, suivi d’une demi-finale deux ans plus tard à l’Euro en France, l’Allemagne reste sur deux éliminations en phase de poule en Coupe du monde (2018 et 2022) et sur un modeste 8e de finale à l’Euro 2021.