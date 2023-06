Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Samedi 24 juin

Mais quelle saga ! Depuis l’envoi de sa fameuse lettre au Paris Saint-Germain qui a relancé le feuilleton (et donc notre cher Mbappomètre), Kylian Mbappé semble droit dans ses bottes : OK, il a renoncé à activer la clause qui aurait prolongé son contrat jusqu’en 2025, mais il entend bien évoluer au PSG la saison prochaine. Du côté du Qatar, c’est la consternation et la colère, et il est hors de question de voir le joueur autour duquel a été bâti le projet du club se barrer l’été prochain pour renforcer le Real Madrid, sans toucher la moindre peseta.

Marca a plongé dans les chiffres, et le quotidien espagnol explique comment il voit les choses : Kyky compte toucher 150 millions d’euros du PSG en 2023-2024, soit les 60 millions de salaire plus la fameuse prime de fidélité incluse dans la prolongation en or massif signée l’an dernier, qui s’élèverait à 90 millions. Et, dès janvier, soit six mois avant le terme de son bail, il signera libre au Real, en empochant au passage une prime de plus de 100 millions d'euros. Le journal pro-madrilène s’incline au passage devant les talents de négociatrice de Fayza Lamari, la mère du Bondynois.









Le clan Mbappé n’accepterait de renoncer à ce plan sans accroc, et donc d’être transféré par le PSG dès cet été, que s’il n’y perdait pas trop d’argent. Nasser Al-Khelaïfi a la chevelure épaisse, mais il doit actuellement s’arracher quelques mèches.

Crédibilité : 80 %. Franchement, le plan semble clair, net et bien dans l’esprit malin de la bande à Kyky.

Mbappomètre : Si l’on s’en tient à ce scénario, le PSG et QSI vont tout faire pour ne pas complètement perdre la face (et récupérer des sous). Ce qui signifie parvenir à un accord tripartite pour que Mbappé signe cet été au Real, ce qui semble le plus probable. Mais « probable », qu’est-ce que ça veut dire lorsqu’on évoque cette interminable histoire aux rebonds plus imprévisibles qu’un ballon de rugby ?