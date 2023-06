Hopla, encore un. Après Marseille, Lyon, Toulouse et Le Havre, le Racing Club de Strasbourg passe sous pavillon américain. Le récent 15e de Ligue 1 est officiellement contrôlé depuis jeudi par le consortium BlueCo, qui avait racheté Chelsea l’an dernier, et possède aussi l’équipe de baseball des Los Angeles Dodgers (MLB) ainsi que des parts dans les Los Angeles Lakers (NBA).

« BlueCo s’engage à préserver l’héritage du Racing et souhaite travailler en étroite collaboration avec Marc Keller et son équipe dirigeante afin de poursuivre l’excellent travail accompli », indique le communiqué du groupe, qui maintient le président et la direction actuelle en poste. BlueCo a racheté quasiment l’intégralité des parts du club, a précisé une source proche du dossier, sans pouvoir donner cependant le montant de l’investissement.

« C’est un jour important pour le Racing », a déclaré Marc Keller, qui avait repris le club strasbourgeois il y a 11 ans jour pour jour, un an après sa liquidation judiciaire, et lui a fait remonter tous les échelons du football français.

C’est une réflexion que mes amis actionnaires et moi-même menons depuis deux ans, a-t-il poursuivi. Nous avons construit un club sain à tous les niveaux et bien géré. Même s’il n’y avait pas d’urgence financière, nous étions conscients que nous avions atteint le plafond de notre modèle, et que si nous voulions continuer à faire avancer le Racing et à le projeter dans une nouvelle dimension, nous devions nécessairement être accompagnés par une structure solide capable de soutenir notre développement et notre ambition. »

Keller, ancien attaquant de Strasbourg et de l’équipe de France a voulu rassurer des supporteurs inquiets de voir leur club devenir une réserve de Chelsea. Ils ont déjà été refroidis par plusieurs malencontreux événements par le passé, comme le dépôt de bilan de 2011, qui avait contraint l’équipe première à repartir de CFA 2, la cinquième division de l’époque.

« Un actionnaire commun mais des directions sportives séparées »

« Le Racing va devenir un club parmi ces clubs-là, il n’y aura pas de filialisation avec Chelsea », a insisté une source proche du club. « Il y aura un actionnaire commun mais des directions sportives séparées. Il pourra y avoir des collaborations mais ce ne sera pas la priorité. »

« L’Eurométropole de Strasbourg, propriétaire du stade, et la Ville de Strasbourg, partenaire de sa rénovation, resteront vigilantes à la transition entre les actionnaires et aux nouvelles modalités de gouvernance qui seront mises en place », ont fait savoir les deux entités dans un communiqué commun. Celles-ci seront « également attentives à l’ancrage territorial du club, à la qualité du dialogue entre les actionnaires et dirigeants du club et les collectivités », même si elles se félicitent du maintien en poste de Marc Keller.

Pour l’instant, l’expertise de BlueCo en matière de football ne saute pas aux yeux. Malgré des fortunes dépensées dans un recrutement aussi onéreux que parfois illogique, Chelsea n’a terminé qu’à la 12e place de Premier League la saison dernière.