Neymar risque une amende de près d’un million d’euros après que d’importants travaux dans une de ses propriétés brésiliennes ont été interrompus jeudi. Le projet a été réalisé « sans autorisation environnementale » dans la luxueuse propriété Aero Rural, à Mangaratiba, a indiqué la mairie de la ville, située à environ 130 km de Rio, dans un communiqué.

🏠 A mansão de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, foi interditada hoje (22), em operação realizada pela Prefeitura de Mangaratiba e pela Polícia Civil. A casa que é avaliada em R$ 28 milhões está localizada no condomínio Portobello.



🎥 Reprodução / Instagram pic.twitter.com/4Yj00JPqbL — UOL Esporte (@UOLEsporte) June 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les autorités, alertées par des plaintes diffusées sur les réseaux sociaux, ont découvert « diverses infractions environnementales », notamment le détournement d’un cours d’eau, l’extraction non autorisée de l’eau d’une rivière et l’extraction de l’eau pour alimenter un lac artificiel. Ils ont aussi découvert des excavations et des déplacements de terre, de pierres et de rochers non autorisés, ainsi que l’utilisation de sable de plage sans permis environnemental, précise le communiqué.

Son père présent sur place

« La prochaine étape consistera à évaluer les irrégularités constatées et à infliger une amende qui, selon les estimations et compte tenu des dommages causés à l’environnement, ne sera pas inférieure à cinq millions de reais [environ 950.000 euros] », a déclaré la mairie.

Si le service de presse de l’attaquant brésilien n’a pas encore réagi, le père du footballeur, Neymar da Silva Santos, se trouvait sur les lieux lorsque les autorités sont arrivées pour effectuer l'« opération d’inspection ». Dans une vidéo publiée par la mairie de Mangaratiba, on peut voir l’homme remettre en question les ordres des fonctionnaires.

L’attaquant du Paris Saint-Germain (31 ans) avait acheté cette propriété en 2016 qui, selon les médias locaux, se trouve sur un terrain de 10.000 mètres carrés et comprend un héliport, un spa, un sauna, une salle de massage, une salle de sport et des espaces de restauration.