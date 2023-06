Après sept saisons à Chelsea, N’Golo Kanté a mis le cap vers l’Arabie saoudite, où le milieu de terrain retrouvera Karim Benzema sous les couleurs d’Al-Ittihad. Au moment de changer de vie, le champion du monde 2018 a publié sur Instagram une longue lettre, en français et en anglais, où il remercie à peu près tout le monde, dont son entourage et « la grande et belle famille de Chelsea ».





View this post on Instagram A post shared by N'Golo Kanté (@nglkante)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Kanté conclut son texte par un éloquent : « A très vite sur les terrains pour de nouvelles aventures avec Al-Ittihad et les Bleus ». La 53e et dernière sélection en date de l’ancien métronome de l’équipe de France remonte à la défaite à domicile contre le Danemark (1-2) en Ligue des nations, le 3 juin 2022.

Deschamps ne se mouille pas

Un an et de longs passages à l’infirmerie plus tard, l’ex-titulaire indiscutable semble loin d’une 54e cape. Forfait pour la Coupe du monde au Qatar à cause de la rechute d’une blessure aux ischio-jambiers, Kanté n’a jamais retrouvé son meilleur niveau et son exil dans le championnat saoudien, loin du top niveau européen, pourrait sceller son sort. Surtout à un poste où la qualité ne manque pas, et où même Paul Pogba n’est pas assuré de revenir si son corps le laisse un jour en paix.









Toutefois Deschamps, interrogé sur son cas le 12 juin en conférence de presse, est resté prudent : « Je n’ai pas de position rédhibitoire. Ils peuvent aller jouer là-bas et se maintenir. Je vais faire en sorte de les suivre. »