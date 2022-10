L’annonce n’est pas encore officielle, mais selon nos confrères de L’Equipe et de RMC, N’Golo Kanté devrait bel et bien être forfait pour le Mondial au Qatar, après avoir rechuté la semaine dernière de sa blessure aux ischios lors d’un entraînement avec les Blues. « Ce ne sont pas de bonnes nouvelles » a annoncé vendredi l’entraîneur de Chelsea Graham Potter à propos du milieu français.

Le joueur n’est plus apparu sur un terrain depuis le 14 août dernier, lors d’un derby en Premier League face à Tottenham, et n’a disputé en tout et pour que deux matchs cette saison pour un total de 175 minutes effectives. Autant dire que même sans cette rechute, il n’y avait aucune chance de voir un Kanté à 100 % de ses capacités au Qatar d’ici un mois.









Deschamps ne se prononce pas

Toujours selon L’Equipe, l’ancien Caennais a passé un nouvel examen vendredi matin à Londres à l’issue duquel il a dû se résigner à tirer un trait sur le Mondial (21 novembre-18 décembre). Présent à Nice vendredi dans le cadre d’une visite du Musée des sports, Didier Deschamps n’a pas voulu commenter l’état de santé de ses joueurs blessés comme Paul Pogba et donc N’Golo Kanté.

« J’ai des nouvelles, a-t-il lancé. Chaque chose en son temps. Certains joueurs ont des soucis et des blessures. Espérons que tout ira dans le bon sens. Il y a encore du temps pour avoir plus de certitude. » Pour certains, il semblerait que les dés soient d’ores et déjà jetés.